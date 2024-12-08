أفضل الهدافين خلال عام ميلادي في العقدين الأخيرين

يلعب المهاجمون دورا بارزا في قيادة فرقهم إلى تحقيق الإنجازات والألقاب، خاصة أن مهمتهم الأولى والأخيرة هي تسجيل الأهداف، ونادرا ما تُوكل إليهم وظائف أخرى داخل الملعب.

وعليه يُنظر إلى المهاجمين الهدافين على أنهم منجم من ذهب بالنسبة لفرقهم سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية، ودائما ما يكونون محط أنظار وسائل الإعلام من بقية زملائهم، كما يحظون بحب الجماهير أو كرههم دون غيرهم من بقية اللاعبين وهذا مرهون بأرقامهم التهديفية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 3 عرب بين أفضل 50 هدافا في العالم خلال 2024 list 2 of 2 مبابي يخرج عن صمته ردا على الانتقادات والشائعات end of list

واستعرض موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين والأندية قائمة بأسماء الهدافين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال عام ميلادي في الـ20 سنة الأخيرة، وأكثر الأسماء ظهورا كان من نصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الحالي للنصر السعودي.

وظهر اسم رونالدو في هذه القائمة 6 مرات أثناء وجوده مع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، متفوقا على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ظهر 4 مرات أثناء فترة لعبه مع برشلونة الإسباني.

تاليا قائمة المهاجمين الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال عام ميلادي في الـ20 سنة الأخيرة:

2005: الإيطالي لوكا توني (فيورنتينا) 31 هدفا في 37 مباراة (الدوري الإيطالي).

(الدوري الإيطالي). 2006: الإيطالي لوكا توني (فيورنتينا) 24 هدفا في 36 مباراة (الدوري الإيطالي).

(الدوري الإيطالي). 2007: الهولندي رود فان نيستلروي (ريال مدريد) 24 هدفا في 35 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2008: الكاميروني صامويل إيتو (برشلونة) 29 هدفا في 29 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2009: الإسباني دافيد فيا (برشلونة) 28 هدفا في 31 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 42 هدفا في 36 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2011: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 43 هدفا في 34 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 59 هدفا في 38 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 38 هدفا في 33 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 38 هدفا في 28 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2015: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 38 هدفا في 38 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2016: الأوروغواياني لويس سواريز (برشلونة) 37 هدفا في 35 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2017: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 40 هدفا في 38 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2018: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد – يوفننوس) 36 هدفا في 34 مباراة (الدوري الإسباني – الإيطالي).

(الدوري الإسباني – الإيطالي). 2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 34 هدفا في 32 مباراة (الدوري الإسباني).

(الدوري الإسباني). 2020: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 33 هدفا في 29 مباراة (الدوري الإيطالي).

(الدوري الإيطالي). 2021: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 43 هدفا في 34 مباراة (الدوري الألماني).

(الدوري الألماني). 2022: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 32 هدفا في 33 مباراة (الدوري الفرنسي).

(الدوري الفرنسي). 2023: الإنجليزي هاري كين (توتنهام – بايرن ميونخ) 38 هدفا في 37 مباراة (الدوري الإنجليزي – الألماني).

(الدوري الإنجليزي – الألماني). 2024: الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) 29 هدفا في 29 مباراة (الدوري الألماني).