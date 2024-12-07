شاهد.. تعادل السيتي وفوز برينتفورد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط بالتعادل بشق الأنفس مع مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

باغت كريستال بالاس ضيفه بهدف مبكر سجله الكولومبي دانيال مونوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور 4 دقائق مستفيدا من تمريرة زميله ويل هيوز.

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وترجم الضيوف تفوقهم بكرة عرضية من ماتيوس نونيز ارتقى لها هالاند برأسه في الشباك بالدقيقة 30 ليسجل النجم النرويجي هدفه رقم 13 في الدوري هذا الموسم ليعتلي الصدارة مناصفة مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني نفذ ويل هيوز ركلة ركنية ارتقى لها ماكسينس لكرواكس برأسية قوية في الشباك ليتقدم كريستال بالاس بهدف ثان.

⚽️🔥 ماكسونس لاكروا يعيد التقدم لكريستال بالاس من رأسية مميزة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/XlJD9kynHt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024

وسعى مانشستر سيتي مجددا لإدراك التعادل ونجح في هز شباك منافسه بهدف ثان سجله ريكو لويس بتسديدة قوية في المقص الأيمن بالدقيقة 68 بعد تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

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وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بينما يوجد كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة بعد تعادله السابع هذا الموسم.

فوز برينتفورد وأستون فيلا

حقق برينتفورد فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2.

تقدم برينتفورد في النتيجة مرتين بهدفين سجلهما بريان مبومو ويوان ويسا في الدقيقتين 8 و28، ورد نيوكاسل بهدفين لألكسندر إيزاك وهارفي بارنس في الدقيقتين 11 و32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني أضاف ناثان كولينز وكيفن شايد الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 56 و90.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز السادس، بينما تراجع نيوكاسل يونايتد للمركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بعدما تلقى خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم.

بدوره فاز أستون فيلا على ضيفه ساوثهامبتون بهدف وحيد سجله المهاجم الكولومبي جون دوران في الدقيقة 24.

وحقق أستون فيلا فوزه الثاني على التوالي والسابع في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس.

أما ساوثهامبتون فبقى في ذيل الترتيب برصيد 5 نقاط في المركز الأخير.