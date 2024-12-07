تأجيل ديربي "الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون

تأجلت مباراة "ديربي الميرسيسايد"، التي تجمع بين إيفرتون وليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت بسبب الظروف الجوية السيئة.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الساعة 13:00 في ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول، ولكن إيفرتون أصدر بيانا صباح اليوم السبت يؤكد فيه عدم إقامة المباراة.

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وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات بهطول أمطار وهبوب رياح وحدوث فيضانات في بعض أجزاء المملكة المتحدة.

وسيكون هذا آخر ديربي على ملعب "غوديسون بارك" الذي كان مقرا لمباريات إيفرتون على مدى 132 سنة، قبل الانتقال الموسم المقبل إلى ملعب جديد في منطقة "براملي مور دوك".

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 35 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن كل من تشلسي وأرسنال.