سجال "نزاهة" الألقاب بين غوارديولا ومورينيو

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه كان يمزح فحسب عندما أشار إلى فوزه بضعف عدد الألقاب التي حققها جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد أن قال مدرب تشيلسي السابق إنه فاز بألقابه بنزاهة على عكس غوارديولا.

وقال المدرب الإسباني أيضا إن سيتي بريء حتى تثبت إدانته وذلك ردا على تلميحات مورينيو بشأن مزاعم بانتهاك حامل لقب الدوري الإنجليزي القواعد المالية للبطولة المحلية في الفترة من 2009 إلى 2018 وهو ما ينفيه النادي باستمرار.

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ورفع غوارديولا 6 أصابع في وجه مشجعي ليفربول الأحد الماضي وهي إشارة مشابهة لما فعله مورينيو الذي رفع 3 أصابع في 2018 قبل إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وجاء تعليق غوارديولا ردا على سؤال بشأن إذا كان يمكن أن يواجه مصيرا مماثلا للمدرب البرتغالي.

وأجاب غوارديولا: "آمل ألا يحدث ذلك في حالتي.. فاز بـ3، وأنا فزت بـ6.. لكننا متشابهان".

ورد مورينيو على تصريحات غوارديولا أمس الجمعة قبل مواجهة فريقه فنربخشة مع بشيكتاش.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن مورينيو قوله: "فزت بعدالة ونزاهة.. لا أرغب في الفوز عبر التعامل مع 150 قضية أمام المحكمة".

ولم يرد سيتي على الفور على طلب للتعليق على بيان مورينيو.

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وقال غوارديولا للصحفيين -في وقت لاحق أمس الجمعة- إن نواياه لم تكن سيئة عندما أدلى بهذا التعليق بشأن مورينيو.

وأوضح أنه "إذا كنت قد أسأت إليه، فأنا آسف بشدة. لكنها كانت مزحة. الواقع هو أنه حقق 3 وأنا 6، إنها حقيقة. لكن النية كانت حسنة تماما.. أعتقد أننا مع فريقينا، هو مع تشيلسي وأنا مع مانشستر سيتي، يمكننا الجلوس على الطاولة مع السير أليكس فيرغسون وأرسين فينغر، بسبب الألقاب العديدة التي فزنا بها. وأنا متأكد تماما أنهم سيهنئوننا عاجلا أم آجلا".

وقال غوارديولا إن هناك الكثير من الناس حول العالم يودون رؤية سيتي في القاع. وأضاف: "نحن أبرياء حتى تثبت إدانتنا. وبعد ذلك سنرى ما سيحدث، لكن هذا هو الحال".

وكان مورينيو، انتقد السيتي من قبل، وقال في أكتوبر/تشرين الأول إنه يأمل في إضافة ميدالية رابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خزانته إذا جُرد سيتي من ألقابه وحصل يونايتد، الذي احتل المركز الثاني في موسم 2017-2018، على لقب البريميرليغ.

ويخضع تشيلسي -الذي فاز مورينيو معه بألقابه الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2014-2015- للتحقيق من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب احتمال انتهاك القواعد المالية بين عامي 2012 و2019.

وسيحل سيتي صاحب المركز الرابع ضيفا على كريستال بالاس في وقت لاحق من اليوم السبت.