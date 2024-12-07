أتالانتا ومدربه غاسبيريني يتوهجان هذا الموسم

أزاح أتالانتا نظيره نابولي عن الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ميلان 2-1، في المرحلة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، أهدى المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان في ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم الفوز لأتالانتا برأسية استقرت في شباك الحارس الفرنسي مايك مينيان (89)، بعدما كان زميله البلجيكي شارل دي كيتلار افتتح التسجيل في مرمى فريقه السابق الذي دافع عن ألوانه موسم 2022-2023 في الدقيقة 12. وأدرك ميلان التعادل بعد 10 دقائق بهدف الإسباني ألفارو موراتا بعد تمريرة من البرتغالي لياو.

وقال لوكمان عندما سُئل من قبل قناة سكاي عن آمال أتالانتا في الفوز باللقب: "أعتقد أننا سنواصل اللعب بالطريقة ذاتها، مباراة بمباراة. كما تعلمون، نحن نؤمن بأنفسنا كفريق".

وارتقى أتالانتا للصدارة مع 34 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن نابولي حيث بات يتوجب عليه الفوز على ضيفه لاتسيو الذي أخرجه من كأس إيطاليا في حال أراد استعادة الصدارة الأحد. وعزز إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة رصيده في المركز الثالث إلى 31 نقطة.

وتحضر أتالانتا بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، في سعيه للخروج بالنقاط الثلاث وتعزيز حظوظه بمركز في ثمن النهائي والثأر من هزيمته أمام النادي الملكي في الكأس السوبر الأوروبية في أغسطس/آب (0-2).

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وحقق أتالانتا فوزه التاسع تواليا في الدوري في إنجاز تاريخي ليعادل رقمه السابق الذي حققه بين فبراير/شباط ويوليو/تموز عام 2020 عندما كانت مدينة بيرغامو تعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا، علما أن خسارته الأخيرة تعود إلى المرحلة الخامسة أمام كومو 2-3.

كما واصل رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني انتصاراتهم في مختلف المسابقات وحققوا فوزهم التاسع تواليا، علما أنهم فازوا في 12 من مبارياتهم الـ13 الاخيرة، وتعادلوا مرة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول عندما سقطوا في فخ التعادل السلبي أمام سلتيكك الأسكتلندي في دوري الأبطال.