الأهلي والرجاء يتعثران في دوري أبطال أفريقيا

اكتفى الأهلي المصري والرجاء المغربي بالتعادل خارج قواعدهما الأول أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والثاني ضد مانيانا الكونغولي الديمقراطي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وعاد الأهلي حامل اللقب بتعادل سلبي مع مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السبت.

ورفع كلا الفريقين رصيدهما إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضاً شباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان العاجي والذين يلتقيان لاحقا.

وحافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة، متفوقا على أورلاندو بايرتس بفارق الأهداف.

تعادل الرجاء المغربي

بدوره حصد الرجاء الرياضي المغربي نقطته الأولى، بعدما عاد من كينشاسا بتعادل مع مضيفه مانيانا الكونغولي الديمقراطي 1-1 على ملعب "الشهداء".

وكان الفريق الأخضر مني بخسارة افتتاحية على يد خصمه اللدود مواطنه الجيش الملكي.

ويلتقي لاحقاً الجيش مع ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي في قمة منتظرة في مدينة الجديدة.

وترجم الرجاء سيطرته على بداية اللقاء الى تقدم، عبر يونس النجاري الذي راوغ المدافعين وسدد بقوة من داخل المنطقة اثر تمريرة امامية بينية من نوفل الزرهوني (17).

يونس النجاري يفتتح التسجيل للرجاء الرياضي 🇲🇦⚽️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/3TigUHJcJy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2024

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وتمكن مانياما من إدراك التعادل عبر جوزف باكاسو الذي سدد كرة قوية فشل الحارس المخضرم أنس الزنيتي في التعامل معها (80).

ورفع مانياما رصيده الى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا بينما بقي الرجاء في المركز الأخير بنقطة واحدة.