هل اسم ميسي فقط منحه جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي؟

كشفت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم عن نسبة التصويت في عملية اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لعام 2024، التي نالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

وتفوّق ميسي في سباق الجائزة على زميله في ميامي لويس سواريز، وعلى الكولومبي كوتشو هيرنانديز لاعب كولومبوس كرو، وعلى البلجيكي كريستيان بنتيكي لاعب دي سي يونايتد، والبرازيلي إيفاندر لاعب بورتلاند.

Messi came out on top. 🏆 pic.twitter.com/xUtWYV4Rzf — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2024

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وتاليا نتائج عملية التصويت التي أدت في النهاية إلى اختيار ميسي أفضل لاعب في الدوري الأميركي، وتمت عن طريق اللاعبين والإعلام والفِرق.

ليونيل ميسي: 40.83% تصويت اللاعبين، 43.2% تصويت الإعلام، 31.25% تصويت الفِرق، المتوسط 38.43%. كوتشو هيرنانديز: 29.59% تصويت اللاعبين، 34% تصويت الإعلام، 37.5% تصويت الفِرق، المتوسط 33.7%. إيفاندر: 6.51% تصويت اللاعبين، 5.60% تصويت الإعلام، 15.63% تصويت الفِرق، المتوسط 9.24%. كريستيان بنتيكي: 5.92% تصويت اللاعبين، 6% تصويت الإعلام، 9.38% تصويت الفِرق، المتوسط 7.10%. لويس سواريز: 1.78% تصويت اللاعبين، 1.60% تصويت الإعلام، 3.13% تصويت الفِرق، المتوسط 2.17%.

وساهم ميسي في تسجيل إنتر ميامي 36 هدفا، رغم مشاركته مع الفريق في 25 مباراة بجميع البطولات، حيث سجل 23، وقدّم لزملائه 13 تمريرة حاسمة.

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وجاءت أهداف ميسي الـ23 بواقع 20 هدفا في 19 مباراة بالدوري الأميركي، وهدفين في 3 مباريات بدوري أبطال الكونكاكاف، وهدف وحيد في 3 مباريات بمرحلة التصفيات للدوري الأميركي.

🚨 OFFICIEL : Lionel Messi est nommé MEILLEUR JOUEUR de MLS en 2024 ! 🐐 Messi cette saison en MLS, c'est :

🏟️ 19 Matchs

⚽️ 20 Buts

🎯 10 Passes décisives pic.twitter.com/jf7q8Ghz9J — Foot Mercato (@footmercato) December 6, 2024

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي لإنهاء بطولة الدوري في الموسم الماضي بأعلى رصيد من النقاط في تاريخ البطولة برصيد 74 نقطة وهو رقم قياسي، كما رفع ميامي درع المشجعين وهو كأس يُمنح للفريق الذي ينهي الموسم العادي بأعلى النقاط.

وفي الوقت الذي كانت فيه الترشيحات تصب في صالح فريق ميسي للتتويج بلقب الدوري، أُقصي إنتر ميامي من الجولة الأولى للتصفيات على يد أتالانتا يونايتد حيث خسر الفريق مباراتين وفاز بواحدة في سلسلة من 3 مباريات.

وبهذه المناسبة ظهر ميسي في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لإنتر ميامي على منصة "إكس" قال فيه "إنه لشرف لي أن أتلقى هذه الجائزة".

Introducing the 2024 Landon Donovan @MLS Most Valuable Player – Leo Messi 🏆 Inspirando a la @InterMiamiAcad dentro y fuera de la cancha ✨ pic.twitter.com/UQGnCb41Ht — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2024

هل الجائزة مستحقة؟

ورغم أن ميسي لم يفز بجائزة هداف الدوري، أو لم يكن أكثر من صنع أهدافا في البطولة أو أكثر من قدم تمريرات مفتاحية، أو أكثر من سدد على المرمى، ظفر ميسي في الجائزة.

وتشير الأرقام إلى أن:

هداف البطولة هو البلجيكي بنتيكي بـ23 هدفا مقابل 20 لميسي.

أفضل صانع للأهداف هو الأرجنتيني أكوستا بـ19 تمريرة حاسمة مقابل 16 لميسي.

أكوستا هو أكثر من قدم تمريرات مفتاحية في البطولة بـ108 تمريرات مقابل 32 لميسي.

الفرنسي دينس بوانغا الأكثر تسديدا على المرمى في البطولة بـ157 تسديدة مقابل 84 لميسي.