هل اسم ميسي فقط منحه جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي؟

كشفت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم عن نسبة التصويت في عملية اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لعام 2024، التي نالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

وتفوّق ميسي في سباق الجائزة على زميله في ميامي لويس سواريز، وعلى الكولومبي كوتشو هيرنانديز لاعب كولومبوس كرو، وعلى البلجيكي كريستيان بنتيكي لاعب دي سي يونايتد، والبرازيلي إيفاندر لاعب بورتلاند.

Messi came out on top. 🏆 pic.twitter.com/xUtWYV4Rzf

— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2024