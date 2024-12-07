مواعيد مباريات العرب في كأس العالم للأندية 2025

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 قبل يوم واحد من الموعد المحدد لها، حيث يفتتح فريق إنتر ميامي، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، البطولة التي تستمر لمدة شهر يوم 14 يونيو/حزيران، وتنتهي بأسبوع من المباريات في ملعب ميتلايف بالقرب من نيويورك.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السبت جدول المباريات الـ63 للبطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، وذلك بعد يومين من إجراء القرعة في ميامي.

وقام فيفا حاليا بتقديم المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي، بقيادة ميسي، والأهلي المصري على ملعب هارد روك، لتقام الأحد 15 يونيو/حزيران الثالثة فجرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتم الإعلان بالفعل عن أن ملعب "ميت لايف" سيستضيف المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 13 يوليو/تموز الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر فيفا أن الملعب سيستضيف مباراتي الدور قبل النهائي يومي 8 و9 يوليو/تموز المقبل، والمباراة الرابعة بدور الثمانية يوم 5 يوليو/تموز.

وتبدأ مباريات اليوم الثاني من البطولة بـ4 مباريات يوم الأحد، حيث تنطلق أول مباراة الساعة السابعة مساء في سينسيناتي بين بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي، تليها مباراة في العاشرة مساء في باسادينا بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على ملعب روز بول.

Mark. Your. Calendars. ✍️🗓️ The #FIFACWC 2025 match schedule is here. pic.twitter.com/zZaab9Xi6h — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 7, 2024

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وتقام المباراتان الأخريان يوم الاثنين بين بالميراس وبورتو في الواحدة فجرا بتوقيت مكة المكرمة في ملعب ميت لايف، فيما يستضيف فريق سياتل ساوندرز فريق بوتافوغو في الخامسة صباحا.

مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

الهلال ضد ريال مدريد

تقام المباراة الأربعاء 18 يونيو/حزيران على ملعب هارد روك في ميامي، وتنطلق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد سالزبورغ

تقام المباراة الاثنين 22 يونيو/حزيران على ملعب أودي بواشنطن، وتنطلق الواحدة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد باتشوكا

تقام المباراة الخميس 27 يونيو/حزيران على ملعب غيوديس بناشفيل، وتنطلق الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي

تقام المباراة الاثنين 15 يونيو/حزيران على ملعب هارد روك، وتنطلق الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد بالميراس

تقام المباراة الخميس 19 يونيو/حزيران على ملعب ميت لايف بنيويورك، وتنطلق السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد بورتو

تقام المباراة الأربعاء 24 يونيو/حزيران على ملعب ميت لايف بنيويورك وتنطلق الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات العين الإماراتي في كأس العالم للأندية

العين ضد يوفنتوس

تقام المباراة الخميس 19 يونيو/حزيران على ملعب أودي، وتنطلق الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

العين ضد مانشستر سيتي

تقام المباراة الاثنين 23 يونيو/حزيران على ملعب مرسيدس، وتنطلق الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

العين ضد الوداد

تقام المباراة الجمعة 26 يونيو/حزيران على ملعب أودي، وتنطلق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

الوداد ضد مانشستر سيتي

تقام المباراة الأربعاء 18 يونيو/حزيران على ملعب لينكون فايننشال فيلد بفيلادلفيا، وتنطلق السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الوداد ضد يوفنتوس

تقام المباراة الأحد 22 يونيو/حزيران على ملعب لينكولن فايننشال فيلد بفيلادلفيا، وتنطلق السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الوداد ضد العين

تقام المباراة الجمعة 26 يونيو/حزيران على ملعب أودي، وتنطلق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي ضد فلامنغو البرازيلي

تقام المباراة الثلاثاء 17 يونيو/حزيران على ملعب لينكولن فايننشال بفيلادلفيا، وتنطلق الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

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الترجي التونسي ضد ليون المكسيكي

تقام المباراة السبت 21 يونيو/حزيران على ملعب جيوديس بارك وتنطلق الواحدة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

الترجي التونسي ضد تشلسي الإنجليزي

تقام المباراة الأربعاء 25 يونيو/حزيران على ملعب لينكون فايننشال فيلد بفيلادلفيا وتنطلق الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

وذكر فيفا أن جدول المباريات يهدف لزيادة أوقات الراحة وتقليص فترات السفر بالنسبة للاعبين وتم الأخذ في الاعتبار الطقس والحرارة أثناء وضع الجدول.

وتستضيف مدينتان على الساحل الغربي وهما باسادينا وسياتل، مباريات في مرحلة المجموعات فقط، مع إقامة جميع مباريات دور الـ16 في أتلانتا، وشارلوت، وميامي، وأورلاندو، وفيلادلفيا. كما ستقام مباريات دور الثمانية أيضا في أتلانتا، وأورولاندو وفيلادلفيا.

وتأهلت الفرق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزها بالبطولات القارية بداية من 2021 وحتى 2024، أو من خلال وجودها في تصنيف مرتفع من خلال تحقيق نتائج ثابتة على مدار تلك النسخ الأربع.