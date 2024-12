مواعيد مباريات العرب في كأس العالم للأندية 2025

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 قبل يوم واحد من الموعد المحدد لها، حيث يفتتح فريق إنتر ميامي، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، البطولة التي تستمر لمدة شهر يوم 14 يونيو/حزيران، وتنتهي بأسبوع من المباريات في ملعب ميتلايف بالقرب من نيويورك.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السبت جدول المباريات الـ63 للبطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، وذلك بعد يومين من إجراء القرعة في ميامي.

وقام فيفا حاليا بتقديم المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي، بقيادة ميسي، والأهلي المصري على ملعب هارد روك، لتقام الأحد 15 يونيو/حزيران الثالثة فجرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتم الإعلان بالفعل عن أن ملعب "ميت لايف" سيستضيف المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 13 يوليو/تموز الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر فيفا أن الملعب سيستضيف مباراتي الدور قبل النهائي يومي 8 و9 يوليو/تموز المقبل، والمباراة الرابعة بدور الثمانية يوم 5 يوليو/تموز.

وتبدأ مباريات اليوم الثاني من البطولة بـ4 مباريات يوم الأحد، حيث تنطلق أول مباراة الساعة السابعة مساء في سينسيناتي بين بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي، تليها مباراة في العاشرة مساء في باسادينا بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على ملعب روز بول.

