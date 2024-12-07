مبابي يخرج عن صمته ردا على الانتقادات والشائعات

قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الخروج إلى وسائل الإعلام والتحدث بعد الانتقادات التي تعرّض لها في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مبابي سئم من كثرة الانتقادات الموجهة إليه ولم يعد يحتمل أن يتحدث الآخرون عنه، خاصة بعد أدائه السيئ في المباريات الأخيرة مع النادي الملكي.

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وقال مبابي في مقطع ترويجي لمقابلة له ستُبث غدا الأحد عبر شبكة "كنال +" (canal+) الفرنسية "المشكلة هي أنه عندما تكون نجما إذا لم تتحدث سيتحدث الناس بدلا عنك، كل يوم يُقال أمر جديد عني، بينما في الحقيقة لم أقل أي شيء لأحد".

وأضاف النجم الفرنسي "لذا قررت التحدث معك (المذيع)، لأنه في مرحلة ما يحتاج الناس إلى سماع بعض الأمور مني".

« Quand tu es une star, si tu ne parles pas on parle pour toi. Parce qu’il faut parler de toi. Tous les jours il y a quelque chose alors que j’ai parlé à personne. » Kylian Mbappé dans Clique. pic.twitter.com/t8nx0UXCvO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 6, 2024

وزادت حدة الانتقادات لمبابي خاصة بعدما أهدر ركلتي جزاء لريال مدريد في مباراتي النادي الملكي ضد ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني وهما لقاءان خسرهما ريال مدريد بنتيجة (0-2) و(1-2) على التوالي.

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ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي سجّل مبابي 10 أهداف فقط في 20 مباراة بجميع البطولات، وهي أرقام لا ترقى للاعب بقيمة النجم الفرنسي.

وزار الدولي الفرنسي الشباك 8 مرات في الدوري الإسباني وهو ما جعله يبتعد كثيرا في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، إذ جاء اسمه في ذيل قائمة أفضل 50 هدافا وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

ورغم كون الحذاء الذهبي جائزة فردية، فإن مبابي مهتم بالفوز بها خاصة أنه لم يحققها على الإطلاق في مسيرته الاحترافية، كونه بدأ في لفت الأنظار إليه في نهاية عهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وقت انفجر فيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي هاري كين، يُضاف إليهم الآن "ماكينة" التهديف النرويجي إيرلينغ هالاند، كما تقول "آس".

مركز متأخر لمبابي في سباق الحذاء الذهبي

ويتصدر ليفاندوفسكي حاليا السباق بتسجيله 15 هدفا في الليغا (30 نقطة) يليه كين الذي هز الشباك 14 مرة في الدوري الألماني (28 نقطة) يليهما الأستوني أليكس تام لاعب فريق نوم كالغو الإستوني الذي سجل 28 هدفا (28 نقطة)، ويظهر في القائمة المصريان عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وفي رصيد كل منهما 13 هدفا في البوندسليغا والدوري الإنجليزي (26 نقطة).

ويحتل مبابي المركز الـ50 في قائمة أفضل المهاجمين في أوروبا إلى جانب زميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور والسنغالي نيكولاس جاكسون لاعب تشلسي الإنجليزي، ولو نجح الفرنسي في تسجيل ركلة الجزاء ضد بيلباو أو أحرز أهدافا من الفرص السهلة التي أهدرها أمام خيتافي وبرشلونة في الليغا لكان في المراكز الـ20 الأولى، وفق الصحيفة ذاتها.

وخلال المواسم الثلاثة الماضية لم يغب اسم مبابي عن المراكز الأولى في هذه الجائزة، حيث حلّ ثانيا خلف ليفاندوفسكي بموسم 2021-2022، وثالثا بالموسمين التاليين 2022-2023 و2023-2024، وعليه يحتاج النجم الفرنسي إلى انتفاضة كبيرة من أجل الحفاظ على مكانته بين النخبة، أما جائزة الحذاء الذهبي فتبدو "شبه مستحيلة".