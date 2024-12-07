ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025

لن يتمكن الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي من الدفاع عن جائزة الكرة الذهبية في عام 2025، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة أنهت موسمه في سبتمبر/أيلول الماضي. وبالتالي، أصبح الباب مفتوحا أمام مجموعة من اللاعبين لخلافة نجم إسبانيا.

وتفوق رودري في عام 2024، على فينيسيوس جونيور الذي حل في المركز الثاني، مما جعل ريال مدريد يقاطع الحفل في باريس احتجاجا على عدم حصول نجمه البرازيلي على الجائزة.

وأعرب فينيسيوس عن إحباطه لعدم فوزه بالجائزة، لكنه يعد أبرز المرشحين للفوز بها في عام 2025.

لا يتضمن موسم 2024-2025 البطولات الدولية نفسها التي شهدها الموسمان السابقان، وبالتالي فإن مصير جائزة الكرة الذهبية سيتحدد فقط من خلال أداء اللاعبين مع أنديتهم.

وبحسب موقع سكور 90 (score 90)، يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بالكرة الذهبية عام 2025.

ويأتي تصنيف جائزة الكرة الذهبية 2025 بناء على العوامل التالية:

الأهداف المسجلة.

المساهمة.

شباك نظيفة.

الألقاب المتوج بها أو المتنافس عليها.

لحظات بارزة في موسم 2024-2025.

ونظرا للمرحلة المبكرة من الموسم، فإن التصنيف لا يأخذ في الاعتبار الأداء الحالي فحسب، بل يراعي أيضا أداء لاعبين وتأثيرهم مع أنديتهم على مدار الموسم.

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وتضم قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 أفضل اللاعبين في 3 من أكبر الأندية في العالم وهم على النحو التالي:

1- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): قد يضطر إلى الانتظار لمدة عام آخر قبل تتويجه كأول برازيلي منذ كاكا يفوز بالجائزة المرموقة، وقبل ذلك عليه بذل الجهود مع الملكي الذي خاض معه 18 مباراة حاليا بمختلف البطولات وسجل 12 هدفا قدم 8 تمريرات حاسمة.

2- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): أسهم في تسجيل 21 هدفا في أول 14 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز. يعد صلاح لاعبا مؤثرا في الريدز ويمكنه المنافسه بقوة في سباق جائزة الكرة الذهبية، خاصة إذا فاز مع ليفربول بلقب البريميرليغ أو دوري أبطال أوروبا.

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني): مع وصول المدرب هانسي فليك، استعاد البولندي بريقه وحسه التهديفي، وربما سيكون الموسم الحالي فرصة لمطاردة جائزة الكرة الذهبية التي سُلبت منه في عام 2020. وسجل ليفا 22 هدفا هذا الموسم وصنع اثنين خلال 20 مباراة خاضها مع البارسا.

4- البرازيلي رافينيا (برشلونة الإسباني): حقق أرقاما جيدة في بداية موسم 2024-2025 (16 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 21 مباراة).

5- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني): جاءت مساهماته التهديفية هذا الموسم مع الفريق الملكي بواقع (أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة)، ويلعب الإنجليزي دورا وازنا في صفوف الفريق إلى جانب أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا.