الدوريات الأكثر حضورا للجماهير في العالم والأميركي بمركز صادم

كشفت إحصائية جديدة عن مفاجأة مدوية تتعلق بأعداد الحضور الجماهيري للمباريات في بطولات الدوري المحلي في جميع أنحاء العالم بطلها الدوري الأميركي للمحترفين (MLS).

ورغم أن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة فإن الحضور الجماهيري للمباريات ارتفع بشكل ملحوظ خلال مباريات الموسم الماضي 2023-2024.

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وبحسب إحصائية أعدها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية، فإن الدوري الأميركي يأتي في المرتبة الثانية من ناحية الحضور الجماهيري على المدرجات.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذه القائمة حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري لمبارياته في الموسم الفائت حوالي 14 مليون متفرج، مقارنة بـ12.1 مليون متفرج للدوري الأميركي.

ويتفوق الدوري الأميركي على بقية الدوريات الكبرى في أوروبا وهي الألماني والإسباني والإيطالي والفرنسي رغم أنها تضم كبار الأندية في العالم وأكثرها شهرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وميلان وإنتر ويوفنتوس.

وأرجع موقع "فوتبول بوم1" (footboom1) هذا الإنجاز إلى وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي والذي جذب انتباها إعلاميا عالميا واهتماما جماهيريا لمشاهدة اللاعب الذي يضفه كثيرون بأنه الأفضل في التاريخ وهو يخوض مواسمه الأخيرة في عالم الساحرة المستديرة.

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قائمة الدوريات الأكثر حضورا جماهيريا الموسم الماضي 2023-2024: