تشافي: ميسي لا يزال اللاعب رقم "1" في العالم

أكد تشافي هيرنانديز، نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق، أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لايزال هو اللاعب رقم 1 في عالم الساحرة المستديرة.

وأكد تشافي، المدير الفني السابق لبرشلونة، أن هناك لاعبا واحدا يتطلع بشدة لرؤيته يتألق في كأس العالم للأندية، هو ميسي، زميله السابق في الفريق الكتالوني.

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بنظامها الجديد، الذي يضم 32 فريقا تمثل الاتحادات القارية الستة، حيث يتنافسون للفوز بلقب كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز 2025.

وتنطلق البطولة بالمباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي الأميركي، بقيادة ميسي، والأهلي المصري في مدينة ميامي الأميركية، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمونديال، التي تضم أيضا فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وضمن ميسي وزملاؤه في إنتر ميامي مكانهم في البطولة، التي تشهد إقامة 63 مباراة، كممثلين للدولة المستضيفة بعد فوزهم بلقب درع المشجعين 2024، مما يؤكد أنهم أفضل فريق في الدوري الأميركي لكرة القدم طوال الموسم العادي هذا العام.

مواجهات صعبة للفرق العربية في كأس العالم للأنديةhttps://t.co/J73UbjYzta — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 6, 2024

إعلان

وشارك تشافي وميسي معا في صفوف برشلونة لأكثر من عقد، وقادا الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك الفوز بكأس العالم للأندية مرتين في 2009 و2011 بالنظام القديم.

ورغم عدم تأهل برشلونة للنسخة الجديدة من مونديال الأندية، فإن إسبانيا ستكون ممثلة بريال مدريد، بفضل فوزه بدوري أبطال أوروبا عامي 2022 و2024، وأتلتيكو مدريد الذي تأهل عبر مسار التصنيف.

وعندما سئل تشافي عن اللاعب الذي يستمتع بمشاهدته حاليا، أجاب "لا يزال ليونيل ميسي. أستمتع بمشاهدة برشلونة يحقق الفوز، وأحب مشاهدة العديد من اللاعبين، ولكن بالنسبة لي، يبقى ميسي الرقم واحد من حيث الموهبة".

إلى جانب الألقاب التي فاز بها مع برشلونة، حقق تشافي قمة المجد في كرة القدم الدولية كقائد خط الوسط لمنتخب إسبانيا الذي توج بكأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الفوز بكأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012.

ويرى تشافي أن ما يميز كأس العالم للأندية هو جمع الفرق من مختلف أنحاء العالم، مما يمنحها فرصة مواجهة واختبار أساليب وتكتيكات متنوعة.

وتضم البطولة 12 فريقا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) و6 فرق من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، و4 أندية لكل من الاتحادين الآسيوي والأفريقي، وكذلك اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إلى جانب إنتر ميامي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ممثل اتحاد أوقيانوسيا.