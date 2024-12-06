هل أصبحت ركلات الجزاء نقطة ضعف لمبابي؟

تصدر كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عناوين الأخبار ليس بسبب تألقه ولكن لإهداره ركلة جزاء كان من الممكن أن يعادل بها النتيجة أمام أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال أسبوع واحد أهدر لاعب باريس سان جيرمان السابق ركلتي جزاء، لتصبح ركلات الجزاء إحدى نقاط ضعف النجم الفرنسي الذي يقدم مستويات متواضعة رفقة النادي الملكي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 حارس أتلتيك بلباو يكشف سر تصديه لركلة جزاء مبابي list 2 of 2 لامين جمال ورافينيا سلاحا برشلونة الفتاكان في الليغا end of list

إحصائيات مقلقة

وفشل مبابي في تسجيل 4 ركلات جزاء في عام 2024، اثنتان منها عندما كان في صفوف باريس سان جيرمان في وقت سابق من العام واثنتان مع ريال مدريد.

وأخفق الدولي الفرنسي في تسجيل ركلة الجزاء الأولى في انتصار سان جيرمان 2-1 على ستراسبورغ في الدوري، والثانية في الفوز 1-0 على ستاد رين في كأس فرنسا.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد، سجل ركلتي جزاء من أصل 5 نفذها في جميع المسابقات، مما يجعله اللاعب الأكثر إهدارًا لركلات الجزاء هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وأهدر مهاجم موناكو السابق يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني ركلة جزاء في خسارة ريال مدريد 0-2 أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ثم كرر الأمر في سقوط 1-2 أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

إعلان

ووفقا لموقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في الإحصائيات أهدر مبابي 10 ركلات جزاء من أصل 44 انبرى لها منذ انطلاق مسيرته في 2015، ما يجعله يحتل المركز السابع بين النجوم الأكثر إهدارا لركلات الجزاء.

وتاليا قائمة اللاعبين الأكثر إهدارا لركلات الجزاء منذ بداية مسيرة مبابي في 2015: