حارس أتلتيك بلباو يكشف سر تصديه لركلة جزاء مبابي

كشف حارس مرمى أتلتيك بيلباو جولين أغيريزابالا كيف تصدى لركلة جزاء كيليان مبابي الأربعاء خلال الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

ولم تحتفل جماهير بيلباو بالفوز على ريال مدريد فحسب؛ ولكن أيضا بتصدي أغيريزابالا الرائع لركلة الجزاء التي نفذها مبابي في الدقيقة 68.

وقال أغيريزابالا لصحيفة موندو ديبورتيفو: "في الوقت الحاضر ندرس كل شيء، كنت أعرف أنه جيد في التسديد".

وتذكر حارس المرمى كيف أهدر المهاجم الفرنسي ركلة جزاء في مباراته السابقة ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا، وتوقع أن يكرر التسديد في نفس الجهة.

وأضاف: "قرّرت الارتماء في المكان ذاته الذي فشل فيه بركلته السابقة، إذ اعتقدت بأنه سيكرّر (التسديد في المكان ذاته)".

وارتمى حارس المرمى حيث سدد مبابي وتمكن من إيقاف التسديدة بسهولة، ليصبح بطلا في ملعب سان ماميس، ونال إشادة الجماهير وزملائه على حد سواء بعد أدائه الحاسم.

واعترف أغيريزابالا بالرابط القوي مع الجماهير وامتنانه لدعمهم بعد التصدي، وقال: "بالنسبة لنا، المشجعون هم كل شيء، ممتنون للغاية للدعم الذي يقدمونه للفريق ولي شخصيا".

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وبالنسبة لمبابي، كان إهدار ركلتي جزاء متتاليتين حدثا نادرا في مسيرته، إذ كانت الأولى في آنفيلد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والآن الثانية في سان ماميس.