هالاند يهدد 5 أرقام قياسية لرونالدو

يتربع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على عرش أعظم هدافي كرة القدم في العالم، لكن نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند يقترب من تحطيم العديد من أرقامه القياسية.

وإذا حافظ النرويجي على معدله التهديفي الحالي، فسوف يحطم العديد من أرقام "الدون" القياسية التي ظلت صامدة لعدة سنوات.

فيما يلي 5 أرقام قياسية لرونالدو باتت مهددة من هالاند:

1- أرقام رونالدو في الدوري الإنجليزي

إذا استمر هالاند في تسجيل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز كل 79.1 دقيقة، فلن يستغرق الأمر سوى 28 مباراة أخرى للوصول إلى حصيلة رونالدو البالغة 103 أهداف.

وإذا تمكّن من القيام بذلك، فسيكون قد حقق عدد أهداف البرتغالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في 138 مباراة.

Erling Haaland has as many Premier League hat tricks as Cristiano Ronaldo. He's played just eight matches 🤯 pic.twitter.com/wIewyKNBsh — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2022

2- سجل رونالدو في دوري أبطال أوروبا

رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أن رقم "صاروخ ماديرا" القياسي البالغ 140 هدفا بات في خطر، حيث يسجل هالاند حاليا هدفا في دوري أبطال أوروبا كل 77.5 دقيقة، بينما سجل رونالدو هدفا كل 113.89 دقيقة في المسابقة.

وإذا واصل المهاجم النرويجي التسجيل بمعدله الحالي في دوري الأبطال، فسيحتاج إلى 86 مباراة إضافية لمعادلة رصيد رونالدو.

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3- أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا

نظرا لأن الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا سيتضمن إقامة مباريات إضافية، فإن لدى هالاند فرصة أكبر لتحطيم الرقم القياسي لرونالدو في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا.

تمكن "الدون" من تسجيل 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-2014، بينما سجل هالاند 12 هدفا في موسم 2022-2023.

ستلعب الأندية في دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة 17 مباراة كحد أقصى، وهو ما يزيد عن الحد الأقصى البالغ 13 مباراة في النظام السابق للبطولة.

4- الوصول إلى 300 هدف

أصبح هالاند على بعد 14 هدفا فقط من تسجيل هدفه رقم 300 في مسيرته، وبالمعدل الذي يسجل به في موسم 2024-2025، من المتوقع أن يصل إلى 300 هدف في مبارياته العشر المقبلة.

إذا تمكّن من تحقيق ذلك، فسيكون قد وصل إلى 300 هدف في مسيرته خلال 349 مباراة فقط مع النادي والمنتخب، في حين استغرق رونالدو 554 مباراة ليصل إلى 300 هدف في مشواره.

5- رقم قياسي في الهاتريك

يحتاج الأمر بعض الجهد لتحطيم الرقم القياسي للثلاثيات (الهاتريك) التي سجلها رونالدو. وأحرز الدون 66 ثلاثية في 1238 مباراة، بينما سجل هالاند 24 ثلاثية في 339 مباراة.

وهذا يعني أنه في المتوسط يسجل رونالدو "هاتريك" كل 18.7 مباراة، بينما يسجل هالاند ثلاثية كل 14.1 مباراة، وفي حال امتدت مسيرة هالاند الكروية مثل رونالدو، فسيكون لديه فرصة كبيرة لتجاوز سجله الثلاثي.