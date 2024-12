هالاند يهدد 5 أرقام قياسية لرونالدو

يتربع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على عرش أعظم هدافي كرة القدم في العالم، لكن نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند يقترب من تحطيم العديد من أرقامه القياسية.

وإذا حافظ النرويجي على معدله التهديفي الحالي، فسوف يحطم العديد من أرقام "الدون" القياسية التي ظلت صامدة لعدة سنوات.

إذا استمر هالاند في تسجيل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز كل 79.1 دقيقة، فلن يستغرق الأمر سوى 28 مباراة أخرى للوصول إلى حصيلة رونالدو البالغة 103 أهداف.

وإذا تمكّن من القيام بذلك، فسيكون قد حقق عدد أهداف البرتغالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في 138 مباراة.

