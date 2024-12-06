ميسي أفضل لاعب في الدوري الأميركي

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي، أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم، وفقا لما أعلن المنظمون الجمعة.

وقاد ميسي (37 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، إنتر ميامي إلى احتلال المركز الأول في الدوري المنتظم برصيد قياسي من النقاط في تاريخ الدوري بلغ 74 نقطة، وإحراز درع المشجعين للمرة الأولى.

ورغم ذلك، انتهى موسم ميسي بطل مونديال قطر 2022 ورفاقه في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بخسارته أمام أتلانتا يونايتد في سلسلة من 3 مباريات.

وتألق بطل العالم في الملاعب الأميركية في موسمه الأول الكامل بعدما انضم إلى إنتر ميامي في تموز/يوليو 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، فسجل 20 هدفا إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة في الموسم العادي خلال 19 مباراة، علما أنه غاب عن 16 مباراة لأسباب مختلفة، منها الإصابات.

وبات "البرغوث" الصغير عاشر لاعب من قارة أميركا الجنوبية يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي، والخامس من الأرجنتين بعد كل من لوسيانو أكوستا، ودييغو فاليري، غييرمو باروس شيلوتو، وكريستيان غوميس.

وتقام المباراة النهائية للدوري السبت، وتجمع بين لوس أنجلوس غالاكسي ونيويورك ريد بولز.