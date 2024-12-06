موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يسعى ريال مدريد إلى الخروج من دوامة نتائجه المهزوزة عندما يحل السبت على جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2024-2025.

ورغم خيباته الأخيرة التي تضمنت خسارته على أرضه أمام برشلونة 0-4 في الدوري وأمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 0-2 في دوري أبطال أوروبا، فإن ريال مدريد يبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة ويملك مباراة مؤجلة.

وستكون مباراته أمام جيرونا ثامن الترتيب الذي كان منافسا عنيدا له الموسم الماضي، قبل أن ينسحب في السباق الأخير على اللقب.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت السابع من ديسمبر/كانون الأول 2024 على ملعب مونتيليفي. وتنطلق صافرة بداية المباراة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة والسعودية.

وينقل البث الحي المباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1

وفي ظل ابتعاد مبابي عن مستوياته وإصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، يتحمل بيلينغهام (21 عاما)، الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مسؤولية إضافية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويمتلك الملكي أفضلية في المواجهات التاريخية بـ6 انتصارات مقابل 3 انتصارات لجيرونا وانتهت مباراة واحد بالتعادل.