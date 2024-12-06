موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
يزور برشلونة المتصدر ريال بيتيس في الأندلس، باحثا عن الابتعاد أكثر في المركز الأول وذلك في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2024-2025.
بعد 3 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز وخسر مرتين بشكل غير متوقع أمام ريال سوسيداد 0-1 ولاس بالماس على أرضه 2-1، حقق الفريق الكتالوني فوزا كبيرا على مايوركا 5-1، بعد أن بات قريبا من التأهل في دوري أبطال أوروبا حيث فاز 4 مرات في 5 مباريات.
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة
تقام مباراة ريال بيتيس وبرشلونة غدا السبت السابع من ديسمبر/كانون الأول على ملعب بينتو فيامارين في الأندلس. وتنطلق المباراة السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة والربع مساءً (19:15) بتوقيت أبوظبي.
وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:
- beIN Sports HD 3
ويسعى البارسا لمواصلة هيمنته على منافسه بيتيس، حيث تغلب عليه سابقا في 60 مباراة مقابل 21 للفريق الأندلسي وانتهت 20 مباراة بالتعادل.