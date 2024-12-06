موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال الثاني نظيره الرائد صاحب المركز العاشر على ملعب المملكة أرينا في الرياض ضمن المرحلة 13 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدخل حامل اللقب مباراته بعد فوزه على الغرافة القطري بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة، متطلعا إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات.

ولم يذق الهلال طعم الهزيمة على أرضه ضد الرائد في آخر 11 مواجهة، إذ فاز في 10 مباريات وتعادل مرة.

في المقابل، يسعى الرائد إلى استعادة عافيته، إذ خسر 3 من مبارياته الأربع الماضية.

موعد مباراة الهلال والرائد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال والرائد في الجولة 13 من دوري روشن السعودي غدا السبت 7 ديسمبر/كانون الأول على ملعب المملكة أرينا. وتنطلق المباراة السادسة إلا ثلثا مساءً (17:40) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السابعة إلا ثلثا مساءً (18:40) بتوقيت أبوظبي.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناتين التاليتين:

SSC1 SD

SSC1 HD

ويسعى الزعيم لتكريس سيطرته على الرائد في المواجهات التاريخية، حيث فاز في 51 مباراة مقابل 3 انتصارات فقط للرائد و 9 تعادلات.