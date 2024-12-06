موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس بأبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي المصري اختبارا صعبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويسعى بطل نسخة 2024 لفوز ثان تواليا والاقتراب من ربع النهائي عندما يواجه السبت مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا السبت السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي على ملعب أورلاندو. وتنطلق المباراة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الخامسة (18:40) بتوقيت أبوظبي.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:

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ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري (4-2)، متقدما بفارق الأهداف عن أورلاندو الفائز على شباب بلوزداد (2-1) في الجزائر.