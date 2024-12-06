مورينيو يسخر من ألقاب غوارديولا مع السيتي

ردا على تعليقات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي قال إنه حقق 6 ألقاب في الدوري مقابل 3 ألقاب لجوزيه مورينيو، قال البرتغالي مدرب فنربخشة التركي إنه فاز سابقا مع تشلسي بألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنزاهة.

ورفع غوارديولا، الذي خسر فريقه 2-صفر في ليفربول يوم الأحد، 6 أصابع أمام جماهير صاحب الأرض للإشارة إلى عدد ألقاب الدوري التي فاز بها ردا على هتافات "ستتم إقالتك في الصباح".

وفعل مورينيو الأمر نفسه أثناء تدريبه لمانشستر يونايتد، ورفع 3 أصابع في وجه جماهير المنافسين خلال موسم مخيب للآمال في الدوري، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد الخسارة أمام ليفربول.

وسُئل غوارديولا في مؤتمر صحفي عما إذا كان من الممكن أن يواجه مصيرا مماثلا لمورينيو.

وأجاب غوارديولا "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة لي.. هو فاز بـ3 ألقاب وأنا فزت بـ6 ألقاب.. لكننا متشابهان في هذا الأمر".

🚨 José Mourinho: “Pep Guardiola said something to me yesterday… he won six trophies and I won three, but I won fairly and cleanly”. “I don't want to win by dealing with 150 lawsuits”. “If I lost, I want to congratulate my opponent”, says — via @MailSport. pic.twitter.com/kvW5j0DURl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2024

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وفي رده على المدرب الإسباني، أشار مورينيو إلى اتهام سيتي بشأن انتهاكات مزعومة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة من 2009 إلى 2018، وهو ما نفاه النادي دائما.

ونقلت صحيفة حريت التركية عن مورينيو قوله اليوم الجمعة قبل مباراة فريقه فنربخشة أمام بشكتاش "غوارديولا قال شيئا عني.. لقد فاز بـ6 ألقاب وفزت بـ3، لكنني فزت بشكل عادل ونزيه".

وتابع "إذا خسرت، أود أن أهنئ منافسي لأنه كان أفضل مني. لا أريد الفوز من خلال التعامل مع 150 قضية في المحكمة".

ولم يستجب سيتي على الفور لطلب للتعليق على تصريح مورينيو.

وكان مورينيو قد وجه انتقادات لسيتي في السابق، قائلا إنه يأمل في إضافة ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز الرابعة إلى حصيلته إذا تم تجريد سيتي من ألقابه وحصول يونايتد، الذي احتل المركز الثاني في موسم 2017-2018، على لقب الدوري.

ويحل سيتي، صاحب المركز الرابع، ضيفا على كريستال بالاس غدا السبت.