مورينيو يسخر من ألقاب غوارديولا مع السيتي

ردا على تعليقات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي قال إنه حقق 6 ألقاب في الدوري مقابل 3 ألقاب لجوزيه مورينيو، قال البرتغالي مدرب فنربخشة التركي إنه فاز سابقا مع تشلسي بألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنزاهة.

ورفع غوارديولا، الذي خسر فريقه 2-صفر في ليفربول يوم الأحد، 6 أصابع أمام جماهير صاحب الأرض للإشارة إلى عدد ألقاب الدوري التي فاز بها ردا على هتافات "ستتم إقالتك في الصباح".

وفعل مورينيو الأمر نفسه أثناء تدريبه لمانشستر يونايتد، ورفع 3 أصابع في وجه جماهير المنافسين خلال موسم مخيب للآمال في الدوري، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد الخسارة أمام ليفربول.

وسُئل غوارديولا في مؤتمر صحفي عما إذا كان من الممكن أن يواجه مصيرا مماثلا لمورينيو.

وأجاب غوارديولا "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة لي.. هو فاز بـ3 ألقاب وأنا فزت بـ6 ألقاب.. لكننا متشابهان في هذا الأمر".

🚨 José Mourinho: “Pep Guardiola said something to me yesterday… he won six trophies and I won three, but I won fairly and cleanly”.

“I don't want to win by dealing with 150 lawsuits”.

“If I lost, I want to congratulate my opponent”, says — via @MailSport. pic.twitter.com/kvW5j0DURl

