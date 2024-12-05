رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

أرقام مذهلة لمحمد صلاح هداف ليفربول في البريميرليغ

محمد صلاح سجل ثنائية ضد نيوكاسل واعتلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي (رويترز)
5/12/2024

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول تسجيل الأرقام القياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ14 من البريميرليغ.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله كورتيس جونز بينما سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و83 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

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وحطم النجم المصري الرقم القياسي في عدد المباريات التي يسجل ويصنع فيها لاعب هدفا في المباراة نفسها، وفق الحساب الرسمي للبريميرليغ على منصة "إكس".

ووصل صلاح إلى المباراة رقم 37 التي يسجل أو يصنع فيها هدفا من أصل 277 مباراة، في حين علق حساب البريميرليغ على هذا الإنجاز بالقول "ببساطة.. لا يمكن إيقافه".

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وتفوّق صلاح على الإنجليزي المعتزل واين روني اللاعب الأسبق في مانشستر يونايتد وإيفرتون الذي سجل وصنع في المباراة نفسها 36 مرة، كما أن النجم المصري نجح في ذلك بعد أن شارك في 214 مباراة أقل من روني.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 170 في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، ويفصله 5 و7 أهداف على التوالي عن تيري هنري النجم الأسبق لأرسنال والإنجليزي فرانك لامبارد نجم تشلسي المعتزل؛ صاحبي المركزين السابع والسادس.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل 15 هدفا أخرى من أجل تثبيت أقدامه في المركز الخامس بقائمة الهدافين، وهو المكان الذي يوجد فيه حاليا الأرجنتيني سيرجيو أغويرو اللاعب السابق لمانشستر سيتي وفي رصيده 184 هدفا.

ويُعد صلاح واحدا من 3 لاعبين أجانب سجلوا 170 هدفا أو أكثر في تاريخ البريميرليغ، بعد أغويرو (184 هدفا من 275 مباراة) وهنري (175 هدفا من 258) مباراة.

في هذه الأثناء، بات صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي يشارك بشكل مباشر في تسجيل أكثر من 20 هدفا (سجل 13 وصنع 8).

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وقدّم صلاح لزميله جونز التمريرة الحاسمة رقم 77 في الدوري الإنجليزي وقد فعل ذلك 76 مرة مع ليفربول ومرة وحيدة بألوان تشلسي، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

وبهدفيه في مرمى نيوكاسل اعتلى صلاح قائمة هدافي البريميرليغ في الموسم الحالي 2024-2025 بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا، ليزيح النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن القمة بعدما توقف رصيد هالاند عند 12 هدفا إثر فشله في هز الشباك بالمباريات الثلاث الأخيرة.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشلسي وأرسنال وصاحبي المركزين الثاني والثالث، و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحتل المركز الرابع.

ويحلّ ليفربول ضيفا على إيفرتون في معقله بملعب غوديسون بارك يوم السبت المقبل في ديربي ميرسيسايد بافتتاح الجولة الـ15 من البريميرليغ.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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