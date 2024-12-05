أرقام مذهلة لمحمد صلاح هداف ليفربول في البريميرليغ

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول تسجيل الأرقام القياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ14 من البريميرليغ.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله كورتيس جونز بينما سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و83 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

هدفان وتمريرة حاسمة للملك 👏 pic.twitter.com/4S1cW6GlHP — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 4, 2024

وحطم النجم المصري الرقم القياسي في عدد المباريات التي يسجل ويصنع فيها لاعب هدفا في المباراة نفسها، وفق الحساب الرسمي للبريميرليغ على منصة "إكس".

ووصل صلاح إلى المباراة رقم 37 التي يسجل أو يصنع فيها هدفا من أصل 277 مباراة، في حين علق حساب البريميرليغ على هذا الإنجاز بالقول "ببساطة.. لا يمكن إيقافه".

Simply unstoppable 🔥 Salah breaks the all-time PL record with his 37th match with a goal and an assist 👏 pic.twitter.com/WoOM6IY1Vb — Premier League USA (@PLinUSA) December 4, 2024

تحطيم الأرقام القياسية تخصص الملك 👑 pic.twitter.com/t3GVsnqi6v — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 4, 2024

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وتفوّق صلاح على الإنجليزي المعتزل واين روني اللاعب الأسبق في مانشستر يونايتد وإيفرتون الذي سجل وصنع في المباراة نفسها 36 مرة، كما أن النجم المصري نجح في ذلك بعد أن شارك في 214 مباراة أقل من روني.

Mohamed Salah has now scored AND assisted in more Premier League games than any other player in the competition’s history (37). The Egyptian King breaks Wayne Rooney’s record having played 214 fewer games than the Englishman. 👑 pic.twitter.com/aysdQ0JR04 — Squawka (@Squawka) December 4, 2024

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 170 في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، ويفصله 5 و7 أهداف على التوالي عن تيري هنري النجم الأسبق لأرسنال والإنجليزي فرانك لامبارد نجم تشلسي المعتزل؛ صاحبي المركزين السابع والسادس.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل 15 هدفا أخرى من أجل تثبيت أقدامه في المركز الخامس بقائمة الهدافين، وهو المكان الذي يوجد فيه حاليا الأرجنتيني سيرجيو أغويرو اللاعب السابق لمانشستر سيتي وفي رصيده 184 هدفا.

ويُعد صلاح واحدا من 3 لاعبين أجانب سجلوا 170 هدفا أو أكثر في تاريخ البريميرليغ، بعد أغويرو (184 هدفا من 275 مباراة) وهنري (175 هدفا من 258) مباراة.

Only three overseas players have scored 170+ Premier League goals: ◎ 184 – Sergio Aguero (275 games)

◎ 175 – Thierry Henry (258 games)

◉ 170 – Mohamed Salah (277 games) The three Kings. 👑 pic.twitter.com/1VF1vcOkad — Squawka (@Squawka) December 4, 2024

في هذه الأثناء، بات صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي يشارك بشكل مباشر في تسجيل أكثر من 20 هدفا (سجل 13 وصنع 8).

Mohamed Salah is the first player to be directly involved in 20+ Premier League goals this season. And he now leads the race for the Golden Boot with 13 goals. 👑#NEWLIV | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/tK1Qsz8otu — Squawka (@Squawka) December 4, 2024

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وقدّم صلاح لزميله جونز التمريرة الحاسمة رقم 77 في الدوري الإنجليزي وقد فعل ذلك 76 مرة مع ليفربول ومرة وحيدة بألوان تشلسي، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

وبهدفيه في مرمى نيوكاسل اعتلى صلاح قائمة هدافي البريميرليغ في الموسم الحالي 2024-2025 بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا، ليزيح النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن القمة بعدما توقف رصيد هالاند عند 12 هدفا إثر فشله في هز الشباك بالمباريات الثلاث الأخيرة.

🇪🇬 براعة المصري محمد صلاح تمنح الأفضلية لفريقه ليفربول أمام نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/eiRVm47KBq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2024

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشلسي وأرسنال وصاحبي المركزين الثاني والثالث، و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحتل المركز الرابع.

ويحلّ ليفربول ضيفا على إيفرتون في معقله بملعب غوديسون بارك يوم السبت المقبل في ديربي ميرسيسايد بافتتاح الجولة الـ15 من البريميرليغ.