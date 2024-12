أرقام مذهلة لمحمد صلاح هداف ليفربول في البريميرليغ

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول تسجيل الأرقام القياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ14 من البريميرليغ.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله كورتيس جونز بينما سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و83 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وحطم النجم المصري الرقم القياسي في عدد المباريات التي يسجل ويصنع فيها لاعب هدفا في المباراة نفسها، وفق الحساب الرسمي للبريميرليغ على منصة "إكس".

ووصل صلاح إلى المباراة رقم 37 التي يسجل أو يصنع فيها هدفا من أصل 277 مباراة، في حين علق حساب البريميرليغ على هذا الإنجاز بالقول "ببساطة.. لا يمكن إيقافه".

وتفوّق صلاح على الإنجليزي المعتزل واين روني اللاعب الأسبق في مانشستر يونايتد وإيفرتون الذي سجل وصنع في المباراة نفسها 36 مرة، كما أن النجم المصري نجح في ذلك بعد أن شارك في 214 مباراة أقل من روني.

