شاهد.. فوز سيتي وأرسنال وتعادل ليفربول في ليلة تفوق فيها صلاح على هالاند

حرم نيوكاسل ضيفه ليفربول من تحقيق الفوز الثامن تواليا في مختلف المسابقات واقتنص منه التعادل 3-3 في مباراة مثيرة الأربعاء في الجولة الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واستعاد مانشستر سيتي حامل اللقب الانتصارات بتغلبه على ضيفه نوتنغهام 3-0.

في المباراة الأولى، فرض المهاجم الدولي المصري محمد صلاح نفسه نجما، وكان في طريقه إلى قيادة فريقه إلى فوزه الخامس تواليا في الدوري بتسجيله ثنائيته في الدقيقتين 68 و83 وصناعته الهدف الأول لكورتيس جونز (الدقيقة 50).

لكن نيوكاسل، الذي تقدم مرتين عبر السويدي ألكسندر أيزاك (الدقيقة 35) وأنتوني غوردون (الدقيقة 62)، نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر السويسري فابيان شار، بعد خطأ فادح لحارس مرمى ليفربول الدولي الأيرلندي الشمالي كاومهين كيليهير (الدقيقة 90).

ورفع صلاح رصيده إلى 13 هدفا وانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

وكرَّس ليفربول عقدته أمام نيوكاسل الذي لم يفز عليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، فتعادل معه للمرة الخامسة مقابل 11 فوزا في المباريات الـ16 الأخيرة بينهما.

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وهو التعادل الثاني لليفربول هذا الموسم بعد الأول أمام مضيفه أرسنال 2-2، والأول بعد 7 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، فرفع رصيده إلى 35 نقطة، وتقلص الفارق بينه وبين أقرب مطارديه تشلسي وأرسنال من 9 نقاط إلى 7 بعد فوز الأول على مضيفه ساوثمبتون 5-1، والثاني على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0.

سيتي يستعيد نغمة الانتصارات

وفي المباراة الثانية، استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه نوتنغهام فوريست 3-0 على ملعب الاتحاد.

وفرض رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا أفضليتهم منذ البداية، وبكروا بالتسجيل عبر الجناح الدولي البرتغالي برناردو سيلفا (الدقيقة 8)، وأضاف قائدهم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني عندما استغل تمريرة من مواطنه جيريمي دوكو داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل المرمى (الدقيقة 31).

وعزز دوكو بالثالث عندما تلقى كرة من الدولي النرويجي هالاند فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيمناه على يسار الحارس البلجيكي ماتس سيلز (الدقيقة 57).

ووضع مانشستر سيتي حدا لـ4 هزائم متتالية في الدوري و6 في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، ورفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع.

فوز تشلسي

وتابع تشلسي صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموسم منتزعا المركز الثاني من جاره أرسنال بفارق الأهداف، في حين مني ساوثمبتون بخسارته الـ11 هذا الموسم وبقي في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وبكر تشلسي بالتسجيل عبر مدافعه الفرنسي أكسل ديساسي في الدقيقة السابعة، ورد أصحاب الأرض بعد 4 دقائق بواسطة النيجيري جو أريبو (الدقيقة 11)، لكن النادي اللندني استعاد تقدمه بهدفين للفرنسي الآخر كريستوفر نكونكو (الدقيقة 17) ونوني مادويكي (الدقيقة 34).

وزادت محن ساوثمبتون بطرد مدافعه جاك ستيفنس (الدقيقة 40).

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واستغل تشلسي النقص العددي في الشوط الثاني، وأضاف هدفين عبر كول بالمر (الدقيقة 77) والبديل جايدون سانشو (الدقيقة 87).

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد

وحسم أرسنال القمة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بفوزه 2-0 سجلهما الهولندي يوريان تيمبر (الدقيقة 54) والفرنسي وليام صليبا (الدقيقة 73)، ملحقا الخسارة الأولى بضيفه في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم خليفة الهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه.

وحذا أستون فيلا حذو مانشستر سيتي واستعاد سكة الانتصارات بفوزه الأول في مبارياته الست الأخيرة في الدوري عندما تغلب على ضيفه برنتفورد بـ3 أهداف مورغان رودغرز (الدقيقة 21) وأولي واتكينز (الدقيقة 28) والبولندي ماتي كاش (الدقيقة 34) مقابل هدف للدانماركي ميكل دامسغارد (الدقيقة 54).

وأكرم إيفرتون وفادة ضيفه ولفرهامبتون برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها أشلي يونغ (الدقيقة 10) والبلجيكي أوريل مانغالا (الدقيقة 33) وكريغ داوسون (الدقيقة 49 و72 خطأ في مرمى فريقه).