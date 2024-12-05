لامين جمال ورافينيا سلاحا برشلونة الفتاكان في الليغا

أظهر لامين جمال والبرازيلي رافيينا مرة أخرى أنهما اللاعبان الأكثر حسما وتأثيرا في صفوف فريق برشلونة هذا الموسم وفقا لبعض الإحصاءات.

وخلال فوز البارسا الكبير على مايوركا 5-1 ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قدم لامين جمال تمريرة حاسمة وحصل على ركلة جزاء.

ووفقا لبيانات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، حقق النادي الكتالوني الفوز في 12 مباراة بالليغا شارك فيها جمال أساسيا. بينما لم ينتصر في المواجهات التي غاب عنها الدولي الإسباني أو بدأ على مقاعد البدلاء (الخسارة أمام أوساسونا وريال سوسيداد ولاس بالماس والتعادل أمام سيلتا فيغو).

Lamine Yamal vs Mallorca pic.twitter.com/sxTCRjKoQm — 𝙈𝙓 6 🕊️ (@MagicalXavi) December 3, 2024

وتسلط هذه الإحصائية الضوء على أن جمال البالغ 17 عاما بات حجر الزاوية في مشروع المدرب هانسي فليك، ووجوده يمنح الفريق القدرة على تنويع اللعب، وصناعة الفرص. وسجل لحد الآن 5 أهداف وقامت بـ9 تمريرات حاسمة.

تأثير جمال على زملائه

تزامن غيابه القصير بسبب إصابة في الكاحل الأيمن مع أسوأ سلسلة من الأداء للبارسا منذ وصول المدرب الألماني، وهذا أدى إلى تقليص ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الفجوة في صدارة جدول الدوري الإسباني.

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ولا تكمن قيمة جمال في ما يفعله على أرض الملعب فحسب، بل أيضا في كيفية رفع أداء زملائه في الفريق، إذ بدا الظهير الأيمن جول كوندي لاعبا مختلفا من دون المهاجم الشاب، كما خاض روبرت ليفاندوفسكي من دونه واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم ضد لاس بالماس.

تألق رافينيا

في الوقت الذي شهد بقية فريق برشلونة انخفاضا في أدائهم تمكن رافينيا من التألق في غياب جمال.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن البرازيلي أثبت أنه ركيزة أساسية في البلوغرانا، فهو يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة ويلعب أيضا دوره كقائد بشكل فعال.

ولم يحطم رافينيا أرقامه القياسية الشخصية منذ وصوله إلى أوروبا فحسب، بل لديه أيضا أرقام تسمح له بمنافسة أفضل الهدافين والممررين في الدوريات الأوروبية الكبرى.

رافينيا يضيف الهدف الثالث بعد عرضية ساحرة من جمال#الدوري_الإسباني #مايوركا_برشلونة pic.twitter.com/KEh9UMdb1j — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2024

ويعيش رافينيا أفضل موسم في مسيرته الكروية وكان حاسما أمام مايوركا بتسجيله ثنائية، وهذا رفع عدد أهدافه في الليغا إلى 11 هدفا خلف ليفاندوفسكي، الهداف المؤقت برصيد 15 هدفا. كما أحرز 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وبات البرازيلي ثاني لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف (1.50 هدف في كل مباراة) ويقدم تمريرات حاسمة في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن هذا الموسم بعد هداف بايرن ميونخ الإنجليزي هاري كين (​​ 1.53 هدف في المباراة).