مسيرة بوف في إيطاليا بخطر ومأساة إريكسن قد تتكرر

غادر إدواردو بوف لاعب فيورنتينا وحدة العناية الفائقة في مستشفى فلورنسا حيث تحسنت حالته عقب انهياره داخل الملعب خلال مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية -اليوم الخميس- أن مسيرة بوف أصبحت في خطر، على الأقل في كرة القدم الإيطالية.

وقال أليساندرو فيراري، المدير العام لنادي فيورنتينا، مساء الأربعاء، إن بوفي انتقل إلى جناح آخر.

وأضاف "إنه في أيد أمينة، وبحالة جيدة الآن، علينا أن نواصل التحلي بالصبر، وأن نحترمه".

وكان قد سقط بوف على أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع إنتر ميلان يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوقفت المباراة بعد سقوط بوف (22 عاما) على أرض الملعب في منتصف الشوط الأول، وتجمع لاعبو فيورنتينا وإنتر ميلان حوله قبل نقله إلى المستشفى، واستغرق الحكم الوقت في الحديث لكلا الفريقين قبل إلغاء المباراة.

ونقل بوفي إلى مستشفى فلورنسا مع وضعه بوحدة العناية الفائقة، وذكر النادي في بيان الاثنين الماضي "يعلن فيورنتينا أن إدواردو بوفي استيقظ وأخرج أنبوب التنفس؛ إنه يقظ ومنتبه ومستعد للحركة".

أخر التطورات الصحية لبوف لاعب فيورنتينا بعد سقوطه على أرض الملعبhttps://t.co/tfcl484UV4 pic.twitter.com/fRR0QIyEZj — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 2, 2024

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وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" أن سبب ما حدث ربما يرجع إلى التهاب في عضلة القلب.

وتابعت الصحيفة الإيطالية -اليوم الخميس- أن مسيرة بوف أصبحت في خطر، على الأقل في كرة القدم الإيطالية.

ووفقا للمصدر ذاته، وجد الأطباء ندبة في قلب بوف، وباستخدام جهاز مزيل الرجفان لن يتمكن من اللعب في إيطاليا، كما حدث للاعب الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن الذي ترك إنتر ثم واصل مسيرته أولا في برينتفورد ثم في مانشستر يونايتد حيث يلعب حاليا.

ووفقا للفريق الطبي، فإن ما حدث للاعب فيورنتينا قد تكون له أسباب سابقة يصعب التنبؤ بها. ويركز الأطباء على التهاب عضلة القلب الذي عانى منه بوف في عام 2020، عندما كان يلعب مع روما، نتيجة إصابته بكوفيد، والذي تغلب عليه بالكورتيزون والراحة، كما يبحثون عن أي مشاكل محتملة في سنوات مراهقته.

ومنذ 2020 خضع بوف لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب بانتظام، والتي لم تسفر أبدًا عن أي نتائج مقلقة، وفقًا لصحيفة "لاغازيتا"، لكن الاختبارات الحالية كشفت عن أثر على مستوى البطين الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أنه "قبل إعارة بوف من روما إلى فيورنتينا الصيف الماضي، حصل بوف على شهادة اللياقة الرياضية المعتمدة من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم".

وخاض فيورنتينا أول مباراة له منذ ذلك الحادث أمس الأربعاء، وخسر أمام إمبولي بركلات الجزاء الترجيحية في كأس إيطاليا.

ورفعت الجماهير العديد من اللافتات المساندة لبوفي وكذلك لافتة كبيرة تحمل رقم 4، وهو رقم قميص اللاعب.