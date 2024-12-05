موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في قمة الجولة الـ13 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الجمعة السادس من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، وتبدأ الثامنة مساء 20:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (19:00 بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

SSC 1 SD

SSC 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق الاتحاد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ58 انتصارا مقابل 50 للنصر، وانتهت 37 مباراة بالتعادل.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن النصر الثالث بـ25 نقطة.