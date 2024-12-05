مواجهات صعبة للفرق العربية في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الخميس في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية عن مواجهات صعبة للأندية العربية.

وتشارك 5 أندية عربية في مونديال الأندية، وهي: الأهلي بطل دوري أفريقيا 3 مرات في آخر 4 بطولات، والوداد المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا 2022، والترجي التونسي أفضل ثالث نادي في القارة حسب تصنيف الفيفا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا2021، والعين الإماراتي حامل لقب دوري أبطال آسيا 2024.

وستشهد منافسات دور المجموعات في مونديال الأندية مواجهة عربية وحيدة تجمع بين الوداد المغربي والعين الإماراتي في المجموعة السابعة.

ويخوض فريق الأهلي المصري المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بينما يستهل الوداد المغربي مشواره بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في مجموعة ضمت أيضا العين الإماراتي ويوفنتوس.

وسيخوض الهلال السعودي مباراته الأولى أمام ريال مدريد بينما يستهل الترجي التونسي مشواره في البطولة أمام فلامنغو البرازيلي ضمن مجموعة تضم أيضا تشيلسي وليون المكسيكي.

وتقام النسخة الموسعة من البطولة في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا في الفترة من 15 يونيو حزيران حتى 13 يوليو تموز 2025.

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وفيما يلي المجموعات الثمانية وفقا لما أسفرت عنه القرعة: