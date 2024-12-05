رياضة|بطولات أوروبية|فرنسا

شاهد.. مدرب غاضب يركض خلف لاعب بعد تصرف غير أخلاقي

شاهد.. مدرب غاضب يركض خلف لاعب بعد تصرف غير أخلاقي المصدر: منصة اكس - @LAMUSIQUESTAR
جينيسيو مدرب ليل (يمين) يركض خلف تانغوي لاعب مونبيليه بعد تصرف غير أخلاقي (مواقع التواصل)
5/12/2024

شهدت إحدى مباريات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم حادثة مثيرة كان بطلها تانغوي كوليبالي لاعب مونبيليه.

ومع وصول مباراة مونبيليه وضيفه ليل -التي أقيمت على ملعب "دو لا موسون"- إلى الوقت بدل الضائع حاول تانغوي اللحاق بالكرة بجانب خط التماس بالقرب من منتصف الملعب، لكنه فشل في ذلك.

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وبدلا من ترك الكرة تخرج، قام تانغوي بتسديدها بقوة في جسد برونو جينيسيو مدرب ليل الذي انفجر غاضبا من تصرف اللاعب الفرنسي فبدأ بالركض خلفه داخل الملعب.

ورغم أن مدرب ليل هدأ سريعا لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للاعبي ليل البدلاء الذين اندفعوا صوب تانغوي لتندلع مشاجرة داخل الملعب.

وأسفرت هذه المشاجرة في النهاية عن طرد الثنائي تانغوي وميتشل باكر لاعب ليل.

وتُعد هذه البطاقة الحمراء الثانية هذا الموسم لتانغوي البالغ من العمر 23 عاما، إذ طُرد في الجولة السابعة ضد ستاد ريمس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وشهدت المواجهة أيضا حصول جان لويس غاسيت مدرب مونبيليه على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86 بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم.

وانتهت المباراة المليئة بالأحداث المثيرة بالتعادل الإيجابي 2-2 وفيها سجل الفرنسي أرنود نور الدين هدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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