شاهد.. مدرب غاضب يركض خلف لاعب بعد تصرف غير أخلاقي

شهدت إحدى مباريات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم حادثة مثيرة كان بطلها تانغوي كوليبالي لاعب مونبيليه.

ومع وصول مباراة مونبيليه وضيفه ليل -التي أقيمت على ملعب "دو لا موسون"- إلى الوقت بدل الضائع حاول تانغوي اللحاق بالكرة بجانب خط التماس بالقرب من منتصف الملعب، لكنه فشل في ذلك.

وبدلا من ترك الكرة تخرج، قام تانغوي بتسديدها بقوة في جسد برونو جينيسيو مدرب ليل الذي انفجر غاضبا من تصرف اللاعب الفرنسي فبدأ بالركض خلفه داخل الملعب.

ورغم أن مدرب ليل هدأ سريعا لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للاعبي ليل البدلاء الذين اندفعوا صوب تانغوي لتندلع مشاجرة داخل الملعب.

Surréaliste : T. Coulibaly qui frappe le ballon en direction Genesio qui veut en découdre. Le match entre Montpellier et Lille a été très tendu et s’est terminé avec trois cartons rouge. pic.twitter.com/p8zuf71BIG — LMS Radio, La Musique Star (@LAMUSIQUESTAR) December 2, 2024

وأسفرت هذه المشاجرة في النهاية عن طرد الثنائي تانغوي وميتشل باكر لاعب ليل.

وتُعد هذه البطاقة الحمراء الثانية هذا الموسم لتانغوي البالغ من العمر 23 عاما، إذ طُرد في الجولة السابعة ضد ستاد ريمس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وشهدت المواجهة أيضا حصول جان لويس غاسيت مدرب مونبيليه على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86 بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم.

وانتهت المباراة المليئة بالأحداث المثيرة بالتعادل الإيجابي 2-2 وفيها سجل الفرنسي أرنود نور الدين هدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.