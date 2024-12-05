شاهد.. سبب عدم احتساب ركلة جزاء ثانية لريال مدريد ضد بيلباو

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم المحادثة الصوتية بين خوسيه ماريا سانشيز حكم مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد مع طاقم غرفة تقنية الفيديو "الفار" في إحدى اللقطات التي تسببت بجدل واسع بعد اللقاء المقدّم عن الجولة الـ19 من الليغا.

واستدعى طاقم "الفار" الحكم سانشيز من أجل مراجعة لقطة سقوط البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض بعد التحام "محتمل" مع أندوني غوروسابيل مدافع بيلباو.

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وقبل التوجه إلى شاشة "الفار" كان سانشيز قد أشار بيديه إلى استمرار اللعب ما يعني عدم وجود أي خطأ، ثم وصلت الكرة إلى فران غارسيا لاعب الميرنغي الذي سددها فاصطدمت بأحد المدافعين الباسكيين ثم تهادت أمام الفرنسي كيليان مبابي المتسلل الذي وضعها في الشباك ليتدخل حامل الراية ويلغي الهدف.

وأوصى طاقم "الفار" بقيادة الحكم فيغويروا فاسكيز زميله سانشيز بمراجعة اللقطة لاحتمال وجود ركلة جزاء خاصة أن لاعب بيلباو "لم يلمس الكرة أبدا" كما أُبلغ حكم الساحة.

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واستجاب سانشيز لرغبة "الفار" وتوجّه إلى الشاشة لمتابعة اللقطة، وطلب عرضها مرارا من زوايا مختلفة من أجل اتخاذ قراره النهائي؛ حيث قال "أعطني إياها بكاميرا واسعة وسرعة عادية".

وبعد المراجعة قال سانشيز لزملائه: "لن أحتسب شيئا، سأستأنف اللعب بضربة حرة غير مباشرة بسبب التسلل، صحيح أنه كان تسللا أليس كذلك؟". فرد طاقم الفار "نعم، كان هناك تسلل".

ووصف حساب "أركيفو فار" (Archivo VAR) على منصة "إكس" والمختص بعرض وتحليل الحالات التحكيمية ما قام به حكم "الفار" بأنه خطأ خطير للغاية.

🚨💥 Gravísimo error de Figueroa Vázquez desde el VAR en San Mamés. 🗣️ "Nunca toca balón". ❌ Falso. Gorosabel desvía el balón de forma clara. ▪️ Sánchez Martínez permanece en silencio durante la revisión, no dando crédito a los palabras de Figueroa Vázquez. https://t.co/He518xBW7E — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 4, 2024

وقال "إن ادعاء الفار بأن المدافع لم يلمس الكرة خطأ، لأن غوروسابيل اعترض الكرة بوضوح".

وأضاف: "ظل سانشيز مارتينيز هادئا أثناء مراجعة اللقطة من دون إعطاء أي أهمية لكلمات فيغيروا فازكيز".

وفي وقت لاحق من المباراة احتسب الحكم سانشيز ركلة جزاء لريال مدريد لكن مبابي أهدرها وفوّت على فريقه فرصة تعديل النتيجة.

وخسر ريال مدريد أمام بيلباو بنتيجة 1-2 وتجمد رصيد الفريق الملكي عند 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، علما أن الميرنغي يملك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الخميس، أن المباراة المؤجلة بسبب الفيضانات المميتة في جنوب شرق البلاد، ستقام في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

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وأوضح الاتحاد الإسباني أن الثاني من الشهر المقبل كان الخيار الوحيد المتاح في الروزنامة المزدحمة لحامل لقب الدوري الذي سيخوض مباراته ضمن الدور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية في الرابع أو الخامس من الشهر ذاته قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإسبانية في الفترة من 8 إلى 12 يناير/كانون الثاني.