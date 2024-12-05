بالفيديو.. تحرير لاعب إكوادوري بعد 3 أيام من اختطافه

أعلنت الشرطة الإكوادورية -اليوم الخميس- أنها تمكنت من تحرير لاعب كرة قدم محترف بعد أيام من اختطافه على يد مجموعة مسلحة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قوات الأمن أنقذت بيدرو بابلو بيرلازا لاعب دلفين سبورتينغ كلوب المنافس في الدوري الإكوادوري الممتاز، بعد أن ظل رهينة لدى خاطفيه 3 أيام.

لم يكن بيرلازا (33 عاما) الوحيد المختطف، بل كان معه صديقه محتجزا في المكان نفسه قبل أن ينجح رجال الأمن في تحريره هو أيضا.

Esmeraldas, momento donde fue liberado Pedro Pablo Perlaza y su amigo quienes se encontraban en calidad de secuestrados desde el pasado 01 de diciembre en Atacames#SomosWeNewsEc pic.twitter.com/cianEtckse — We News (@wenewsec) December 5, 2024

وفي صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بيرلازا وصديقه حافيي القدمين محاطين بمجموعة من ضباط الشرطة الذين تمكنوا من إنقاذهما.

Rescatado!!

El día de hoy fue rescatado por la Policía el jugador Pedro Pablo Perlaza, se encontraba secuestrado junto a un amigo, los dos están a salvo ya. pic.twitter.com/URM9uEbGae — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 5, 2024

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واختُطف بيرلازا قبل أيام من بلدة أتاكاميس، وطلب الخاطفون مبلغا كبيرا من المال من أجل إطلاق سراحه.

وقالت الشرطة في بيان رسمي عبر حسابها على منصة إكس "أطلق علينا الخاطفون الرصاص بمجرد وصولنا إلى المكان، لكننا في النهاية تمكنا من إنقاذ الضحيتين وهذا هو الأهم".

وأضافت "أطلقنا سراح بيدرو بابلو بيرلازا وخوان كارلوس موراليس اللذين خُطفا من أجل المال. طالب الخاطفون بفدية مقابل إطلاق سراحهما".

وأتمت الشرطة "ما زالت التحقيقات مستمرة للقبض على المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي".

#IMPORTANTE || TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO LIBERAMOS A 2 VÍCTIMAS DE SECUESTRO EXTORSIVO EN ESMERALDAS Tras labores investigativas y enfrentamiento armado en #Esmeraldas, liberamos a Pedro P. y Juan M., víctimas de secuestro extorsivo, por quienes exigían dinero para su… pic.twitter.com/UN8LAH8a4H — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 5, 2024

وخلال البحث عن اللاعب وصديقه وجدت الشرطة جثتين، وذلك ما جعل المحققين يشكون في إمكانية أن يكونا هما الضحيتين المخطوفتين.

وقال أحد عناصر الشرطة فيما بعد "لقد تعرّضا للتعذيب لكنهما على قيد الحياة، وهذا ما كنا نريد رؤيته".

من جهته، أبدى اللاعب بيرلازا فرحته بإطلاق سراحه وقدّم الشكر لأجهزة الشرطة على جهودها التي أثمرت في النهاية في إنقاذ حياته.

وقال بيرلازا "نحن على قيد الحياة وهذا هو المهم، نشكر الشرطة على إنقاذنا من المكان الذي كنا فيه".

وتأتي حادثة اختطاف بيرلازا في وقت بلغت فيه أعمال العنف ذروتها في الإكوادور التي سجل بها في 2023 أعلى معدل لجرائم القتل في أميركا الجنوبية، وفق شبكة "ريليفو" الإسبانية.

يُذكر أن بيرلازا لعب مع منتخب الإكوادور 3 مباريات دولية، واحدة ودية واثنتان ضد كولومبيا وبيرو في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.