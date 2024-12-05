خطة نجوم مانشستر سيتي لمواجهة الشكوك والانتقادات

لإعادة إحياء آمالهم في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قرر لاعبو مانشستر سيتي البقاء في "فقاعتهم" متجاهلين الانتقادات الخارجية من أجل تركيز طاقاتهم على المنافسات.

ووضع حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة حدا لسلسلة من 4 هزائم متتالية في الدوري و6 في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، عندما أكرم وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة الأربعاء، في أول فوز له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأثار تعثر سيتي شكوكًا كبيرة حول قدرته على الدفاع عن لقبه، لكن اللاعب جيريمي دوكو الذي سجل الهدف الثالث الأربعاء قال إن لاعبي سيتي أوقفوا الضوضاء، مضيفا "في نهاية المطاف، عندما تسير الأمور على ما يرام، فإنهم سيشجعونك. وعندما تسوء الأمور، تكون أنت الأسوأ".

وتابع الجناح الدولي البلجيكي "نحن لا نعير أسماعنا، بل نركز على أنفسنا في فقاعتنا، نحن نعلم أننا معًا سنكون أقوى. يمكنهم أن يقولوا ما يريدون، نحن فقط نبقى في فقاعتنا، وما زلنا في ديسمبر/كانون الأول".

وأردف قائلا "إذا كانوا يعتقدون أن الأمر قد انتهى، فدعهم يعتقدون ذلك. سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ونحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وسنرى في النهاية".

السيتي يعزز مركزه الرابع

وعزز سيتي موقعه في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، واستغل تعثر ليفربول المتصدر أمام مضيفه نيوكاسل 3-3 الأربعاء أيضا لتقليص الفارق بينهما من 11 نقطة إلى 9 نقاط.

إعلان

ولعب الدولي البلجيكي الآخر كيفن دي بروين أساسيا للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد استعادته للياقته البدنية الكاملة، وأسهم بشكل فعال في فوز فريقه.

صنع الدولي البلجيكي الذي حمل شارة القائد الهدف الأول للبرتغالي برناردو سيلفا (8)، وعزز النتيجة بعد 23 دقيقة (31) بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر مجهود فردي رائع لمواطنه دوكو الذي اختتم المهرجان بالثالث عندما تلقى كرة من الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيمناه على يسار الحارس البلجيكي ماتس سيلز (57).

وقال دوكو "أنا سعيد من أجل كيفن، لا شك في مؤهلاته، الجميع يعرف مدى حاجتنا إليه عندما يكون في حالة جيدة. لقد أظهر ذلك مرة أخرى؛ هدف رائع، تمريرة حاسمة رائعة".