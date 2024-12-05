قيمة المكافآت المالية في كأس العالم للأندية

كشف تقرير إسباني عن المكافآت المالية المحتملة لكل فريق من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الجديدة، المقررة إقامتها في الصيف المقبل.

وتُقام البطولة الموسعة الأولى لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة في الفترة بين 15 يونيو/حزيران 2025 حتى 13 يوليو/تموز بمشاركة 32 فريقا، علما بأنها كانت تُقام سابقا بمشاركة 7 أندية فقط.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعمل حاليا على تحديد الجوائز المالية للأندية المشاركة في البطولة خاصة بعد الإعلان عن الناقل الرسمي للمباريات.

وقالت الصحيفة "الأموال التي سيحصل عليها كل فريق مشارك في كأس العالم للأندية هو الملف الأكثر سرية بالنسبة لفيفا، حيث يعمل الرئيس جياني إنفانتينو على تمويل البطولة عبر عقد اتفاقيات وعقود مهمة للغاية مع علامات تجارية عملاقة".

أما بقية الدعم المالي فسيكون من الجهة التي حصلت على حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم للأندية وهي منصة "دازن" (DAZN) التي تملك القوة والانتشار والجودة اللازمة لتغطية البطولة بأحسن طريقة ممكنة.

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وحسب "آس" فإن قيمة العقد التلفزيوني الموقع بين فيفا و"دازن" وصل إلى حدود مليار يورو.

قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

في الوقت نفسه أكد موقع (Sports Illustrated) الأميركي أن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية تصل إلى 2.65 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر البطولات ربحية في عالم كرة القدم.

ويخطط إنفانتينيو لمنح 50 مليون يورو لكل ناد لمجرد المشاركة في البطولة، كما أن هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج، على أن يحصل الفريق المتوج بالبطولة على 100 مليون دولار.

لكن "آس" والموقع الأميركي اتفقا على أن هذه الأرقام ليست رسمية بعد، والتقديرات تشير إلى أن الأرقام المتداولة أقل من ذلك.

وتضغط رابطة الأندية الأوروبية (ECA) للحصول على أكبر حصة من الجوائز المالية على اعتبار أنها هي الجاذبة للرعاة التجاريين.

ويشارك في كأس العالم للأندية 5 أندية عربية هي الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي من أفريقيا، والعين الإماراتي والهلال السعودي من آسيا.