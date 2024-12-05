المغربي الخنوس يتألق مع نيستلروي مدرب ليستر الجديد

بلال الخنوس نجم مغربي لمع نجمه مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، وبات في ذلك الوقت أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ المونديال بعمر 18 عاما.

تدرك للوهلة الأولى، أنك أمام موهبة شابة قادمة بقوة، تنتظر أن تصل له الكرة ليمتع الجماهير والمشاهدين بتمريراته الساحرة والمراوغات الرائعة.

يمنح الخنوس مدربيه خيارات عديدة كونه يجيد اللعب في مراكز مختلفة وهي ميزة جعلته مطمعا لعديد الأندية الأوروبية، حتى نجح ليستر سيتي الإنجليزي في خطف النجم المغربي صيف هذا العام من جينك البلجيكي بصفقة بلغت 21 مليون يورو.

بعد رحيل ماديسون لتوتنهام عانى ليستر سيتي في مركز صانع الألعاب حتى لقي ضالته في الخنوس صاحب القدرة الكبيرة على التحكم في الكرة واتخاذ القرار في المساحات الضيقة، كما يملك اللاعب البالغ 20 عاما هامشا كبيرا لتطوير مهاراته وقدراته.

لعب الدولي المغربي 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفا وصنع آخر. كما حقق اللاعب هدفا في مباراة الخسارة أمام يونايتد 2-5 في كأس الرابطة الإنجليزية.

تألق الخنوس ضد ويستهام

ليستر -الذي أحرز نقطة في آخر 6 مباريات- اضطر لإقالة مدربه ستيف كوبر ليعين رود فان نيستلروي، واستطاع الهولندي في ظهوره الأول كسر سلسلة النتائج السلبية وهزم ويستهام 3-1 في مباراة تألق فيها الخنوس.

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وصنع النجم المغربي هدف جيمي فاردي الأول قبل أن يسجل الثاني موقعا على أول أهدافه في الدوري الممتاز.

كما كان بلال أكثر لاعبي الفريقين صناعة للفرص التهديفية بواقع 3 فرص، وأكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة (3 مرات) بينما وصلت نسبة نجاحه في المراوغات إلى 100‎%.

ومنذ مشاركته الأولى مع المنتخب المغربي الأول، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، خاض الخنوس 18 مباراة.