الأندية المتأهلة لثمن نهائي أبطال آسيا 2

بلغ التعاون السعودي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بفوزه على مضيفه القوة الجوية العراقي 1-0 الأربعاء في بغداد في الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وسجل البرازيلي أندريه جيروتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

وكان التعاون بحاجة إلى نقطة واحدة لبلوغ الدور الثاني لكنه حقق فوزه الخامس في دور المجموعات وأنهاه في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط أمام الخالدية البحريني الفائز على ضيفه ألتين أسير التركمانستاني 4-0 بينها ثلاثية للجزائري أسامة بلطرش على ملعب البحرين الوطني بالرفاع.

وسجل بلطرش ثلاثيته في الدقائق 47 و54 و89، بعدما افتتح مهدي عبد الجبار التسجيل في الدقيقة العاشرة.

في المقابل، كان القوة الجوية يحتاج إلى الفوز على التعاون وتعثر الخالدية أمام ألتين أسير لضمان بطاقته إلى ثمن النهائي.

وثأر التعاون لخسارته أمام القوة الجوية في بريدة 1-2 في الجولة الثانية.

الأهلي الإماراتي يضمن صدارة المجموعة الرابعة

ضمن شباب الأهلي الإماراتي صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكستاني 3-2 الأربعاء في دبي في الجولة السادسة الأخيرة.

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وسجل البرازيلي ماتيوس ليما (23) والإيراني سردار أزمون (32 و34) أهداف شباب الأهلي، وأكمل موزغوفوي (30) والصربي زوران ماروسيتش (45) هدفي ناساف كارشي.

وحسم شباب الأهلي تأهله مع الحسين الأردني منذ الجولة الماضية، لكنه كان بحاجة إلى الفوز لضمان الصدارة التي آلت له برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الحسين المتعادل مع ضيفه الكويت الكويتي بهدفين سجلهما إحسان حداد (23) وعلي حسين (66 بالخطأ في مرماه) مقابل هدفين للتونسي طه ياسين الخنيسي (56) وخالد الخرقاوي (89).

ورفع الكويت رصيده في المركز الثالث إلى 6 نقاط مقابل 4 لناساف الأوزبكي الأخير.

وفيما يلي الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2: