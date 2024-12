قصة "كوابيس" تدفع ريال مدريد لعدم عقد صفقات في الميركاتو الشتوي

نادرا ما يدخل ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا السباق لضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، فقد جرت العادة خلال معظم المواسم السابقة أن يعيش الميرنغي حالة من الهدوء لا يعكّرها سوى شائعات الصحافة.

وفي الغالب تفضّل إدارة ريال مدريد تأجيل إتمام صفقاتها إلى الصيف إلا في بعض الظروف الاستثنائية، تماما كما يحدث الآن إذ يخطط الرئيس فلورنتينو بيريز للتعاقد مع ظهير أيمن خلال يناير/كانون الثاني المقبل وفق صحفية "ماركا" الإسبانية بسبب العجز الكبير في هذا المركز.

في الوقت الراهن يعاني ريال مدريد من أزمة الإصابات التي ستحرمه من خدمات الثنائي الإسباني داني كارفاخال والبرازيلي إيدير ميليتاو حتى نهاية الموسم الجاري، إضافة إلى أخرى تمنع الميرينغي من الاستفادة من لاعبيه لفترات قصيرة أو متوسطة الأمد مثل ما حدث مع الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي إدوارد كامافينغا والبرازيليين رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور.

ومرّ ريال مدريد بسلسلة من التجارب الصادمة في سوق الانتقالات الشتوية دفعته إلى تأجيل إتمام صفقاته إلى الصيف، لكن بسبب الظروف الحالية يتعين عليه التحرك في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب صحيفة "ماركا".

وهذه أبرز الصفقات الفاشلة التي أبرمتها إدارة ريال مدريد في الشتاء وتركت انطباعا سيئا في ذاكرة المشجعين والنادي على حد سواء، لدرجة أنه تم وصفهم من قبل الصحيفة الإسبانية "بالكوابيس".

انتقل كاسانو من روما الإيطالي إلى ريال مدريد في يناير/كانون الثاني 2006، ورغم موهبته الكبيرة لكنه عانى من زيادة ملحوظة في الوزن وعليه لم يصل إلى ذروة أدائه البدني.

Cassano: "Real Madrid is different from all the others. At this moment, Florentino is the Pope, the King and the Cardinal." pic.twitter.com/RAX5QQc1Dp

— M•A•J (@Ultra_Suristic) January 8, 2021