قصة "كوابيس" تدفع ريال مدريد لعدم عقد صفقات في الميركاتو الشتوي

نادرا ما يدخل ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا السباق لضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، فقد جرت العادة خلال معظم المواسم السابقة أن يعيش الميرنغي حالة من الهدوء لا يعكّرها سوى شائعات الصحافة.

وفي الغالب تفضّل إدارة ريال مدريد تأجيل إتمام صفقاتها إلى الصيف إلا في بعض الظروف الاستثنائية، تماما كما يحدث الآن إذ يخطط الرئيس فلورنتينو بيريز للتعاقد مع ظهير أيمن خلال يناير/كانون الثاني المقبل وفق صحفية "ماركا" الإسبانية بسبب العجز الكبير في هذا المركز.

في الوقت الراهن يعاني ريال مدريد من أزمة الإصابات التي ستحرمه من خدمات الثنائي الإسباني داني كارفاخال والبرازيلي إيدير ميليتاو حتى نهاية الموسم الجاري، إضافة إلى أخرى تمنع الميرينغي من الاستفادة من لاعبيه لفترات قصيرة أو متوسطة الأمد مثل ما حدث مع الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي إدوارد كامافينغا والبرازيليين رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور.

ومرّ ريال مدريد بسلسلة من التجارب الصادمة في سوق الانتقالات الشتوية دفعته إلى تأجيل إتمام صفقاته إلى الصيف، لكن بسبب الظروف الحالية يتعين عليه التحرك في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب صحيفة "ماركا".

وهذه أبرز الصفقات الفاشلة التي أبرمتها إدارة ريال مدريد في الشتاء وتركت انطباعا سيئا في ذاكرة المشجعين والنادي على حد سواء، لدرجة أنه تم وصفهم من قبل الصحيفة الإسبانية "بالكوابيس".

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الإيطالي أنطونيو كاسانو

انتقل كاسانو من روما الإيطالي إلى ريال مدريد في يناير/كانون الثاني 2006، ورغم موهبته الكبيرة لكنه عانى من زيادة ملحوظة في الوزن وعليه لم يصل إلى ذروة أدائه البدني.

Cassano: "Real Madrid is different from all the others. At this moment, Florentino is the Pope, the King and the Cardinal." pic.twitter.com/RAX5QQc1Dp — M•A•J (@Ultra_Suristic) January 8, 2021

ظلّ كاسانو في مدريد موسما ونصف الموسم ولعب خلال تلك الفترة 29 مباراة فقط سجّل فيها 4 أهداف، وهي أرقام "متواضعة" بالنسبة للاعب يرتدي قميص النادي الملكي.

ترك كاسانو ريال مدريد في صيف 2007 بعد أن أُعير إلى سامبدوريا قبل أن يقوم النادي الإيطالي بشراء عقده كاملا في 2008.

الدانماركي توماس غرافيسن

جاء الدانماركي من إيفرتون الإنجليزي في يناير/كانون الثاني 2005، لتعويض لاعب الوسط الفرنسي كلود ميكيليلي، لكن المقارنات بين اللاعبين أصبحت مع مرور الوقت لا تخدم غرافيسن.

اللافت أن غرافيسن حفر اسمه في ذاكرة مشجعي ريال مدريد بسبب مراوغة طريفة عُرفت فيما بعد باسم "غرافيسينيا" الشهيرة.

Premio al regate más extremo y desconcertante para el rival: “La Gravesinha” By Thomas Gravesen. pic.twitter.com/59nPnRCWvU — La Okocha (@la_okocha) October 22, 2021

استمر اللاعب مع النادي الملكي 18 شهرا فقط ظهر خلالها في 49 مباراة وسجل هدفا وحيدا، ثم انتقل إلى سيلتيك الأسكتلندي.

الفرنسي جوليان فوبير

يُمكن القول بأن فوبير هو الصفقة الشتوية الأسوأ على الإطلاق في تاريخ ريال مدريد، إذ انضم للفريق في يناير/كانون الثاني 2009 قادما من ويستهام يونايتد مقابل 1.5 مليون يورو، ثم عاد إلى الفريق الإنجليزي مجددا بعد 6 أشهر فقط.

It’s Julien Faubert’s birthday today. You remember him. The Most Unlikely Real Madrid Signing Ever. The disbelief on Di Stefano’s face is sensational. pic.twitter.com/VLhbWPdGMK — A Funny Old Game (@sid_lambert) August 1, 2021

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حين وصل فوبير إلى مدريد كان يعاني من زيادة في الوزن وعندما وطأت قدماه أرض الملعب لاحظ الجميع بأنه ليس بمستوى الميرنغي، وبالعموم شارك اللاعب في مباراتين فقط بواقع 54 دقيقة.

البرازيلي لوكاس سيلفا

دفع ريال مدريد 15 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سيلفا في شتاء 2015، بعدما برز اللاعب مع كروزيرو.

ظهر سيلفا في 9 مباريات مع ريال مدريد لم يقدّم فيها أي شيء يُذكر لإقناع الجماهير بأحقيته بحمل قميص الميرينغي، ليخرج اللاعب على شكل إعارات حتى نهاية عقده في 2019 من بينها إلى كروزيرو ومارسيليا الفرنسي، والأهم أنه لم يرتد قميص النادي الملكي مرة أخرى.

البرازيلي سيسينيو

يُعتبر سيسينيو ضحية جديدة من مدريد خاصة في فترة نهاية عصر الغلاكتيكوس على حد تعبير "ماركا"، وصل إلى الريال في شتاء 2006 قادما من ساو باولو وسط توقعات بالنجاح تماما كما فعل مواطنه مارسيلو فيما بعد.

لم يلب سيسينيو التوقعات، خاصة أنه كان نجما فوق العادة مع ساو باولو، فظهر في 32 مباراة بالقميص الأبيض خلال موسم ونصف محرزا 3 أهداف فقط.

Cicinho e David Beckham no Real Madrid. Nostálgico! pic.twitter.com/Z0J34Z6qJZ — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) February 12, 2024

الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة لريال مدريد أنه استعاد المبلغ الذي دفعه لساو باولو (11 مليون يورو) حين باع عقد اللاعب إلى روما الإيطالي صيف 2007.

الصربي بيريكا أوغنينوفيتش

تعاقد ريال مدريد مع اللاعب الصربي السابق الملقب "بالذرة" في الميركاتو الشتوي لعام 1999 قادما من النجم الأحمر، لكن أوغنينوفيتش لم يكن على قدر التوقعات.

لعب أوغنينوفيتش 22 مباراة وسجل هدفا واحدا خلال موسمين، قبل أن يرحل إلى الدوري الألماني وبالتحديد إلى كايزر سلاوترن.

El serbio Perica Ognjenović durante su etapa en Real Madrid. Allí jugó treinta partidos en dos temporadas y media, donde apenas llegó a marcar un gol ante Real Zaragoza en Copa. Ganó una Liga y una Champions League antes de marcharse al Kaiserslautern. pic.twitter.com/4rRlwxwRpV — Juan Zavala Díaz (@Zavalajuan_) June 3, 2023

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الأرجنتيني فرناندو غاغو

حطت أقدام الأرجنتيني غاغو في سانتياغو برنابيو في شتاء 2007 بالتزامن مع مواطنه غونزالو هيغواين والبرازيلي مارسيلو، لكن الأول صدم الجميع باعتباره أسوأ صفقة في الثلاثي المذكور خاصة أنه كان يُنظر إليه على أنه فيرناندو ريدوندو الجديد.

ورغم بدايته الجيدة مع الفريق الملكي لكن أدواره بدأت تقل مع مرور الوقت حتى أصبح لاعبا عاديا وغير مؤثر، فخاض 121 مباراة فقط في 5 مواسم على فترتين أحرز فيها هدفا وحيدا، وأُعير إلى روما الإيطالي قبل بيعه نهائيا إلى فالنسيا صيف عام 2012.