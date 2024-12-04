موعد مباراة ريال مدريد ضد بيلباو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ19 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميس ويديرها الحكم الإسباني خوسي مارتينيز.

تنطلق المباراة في الـ11 مساء 23:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بـ81 فوزا مقابل 43 لبيلباو وانتهت 31 مباراة بالتعادل.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني (37 نقطة)، يليه ريال مدريد بالمركز الثاني بـ33 نقطة، ويأتي بيلباو بالمركز الرابع بـ26 نقطة.