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موعد مباراة ريال مدريد ضد بيلباو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

Kylian Mbappe Oihan Sancet غيتي
أوهيان سانسيت هداف أتلتيك بيلباو (يمين) وكيليان مبابي نجم ريال مدريد (غيتي)
4/12/2024-|آخر تحديث: 4/12/202407:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ19 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميس ويديرها الحكم الإسباني خوسي مارتينيز.

تنطلق المباراة في الـ11 مساء 23:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

  • beIN Sports HD 3
  • beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بـ81 فوزا مقابل 43 لبيلباو وانتهت 31 مباراة بالتعادل.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني (37 نقطة)، يليه ريال مدريد بالمركز الثاني بـ33 نقطة، ويأتي بيلباو بالمركز الرابع بـ26 نقطة.

 

المصدر : الجزيرة

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