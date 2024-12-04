أول لاعب ياباني يحترف في البريميرليغ يعتزل في سن 45 عاما

أعلن جونيتشي إيناموتو، أول لاعب ياباني يحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، اعتزاله في نهاية الموسم الحالي في سن 45 عاما وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وخاض لاعب الوسط 82 مباراة دولية وسجل هدف الفوز في أول انتصار تحققه اليابان على مدار تاريخها بكأس العالم حين فازت 1-0 على روسيا في 2002.

وخاض إيناموتو مباراته الأولى في دوري الأضواء الإنجليزي مع فولهام في نفس العام، بعد موسم مخيب للآمال مع أرسنال.

كما لعب مع وست بروميتش ألبيون وكارديف سيتي وغلطة سراي وستاد رين وأندية أوروبية أخرى قبل العودة إلى اليابان في 2010.

وكتب إيناموتو الذي يلعب حاليا مع نادي نانكاتسو الياباني في الدرجة الخامسة عبر حسابه على إنستغرام "فعلت كل شيء… السعادة لا تسعني بمواصلة لعب كرة القدم حتى شعرت بالرضا عن مسيرتي".