فيفا يعلن بث مباريات كأس العالم للأندية مجانا

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أن الجماهير في كل أنحاء العالم سوف تشاهد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تستضيفها الولايات المتحدة، مجانا.

ووقع الفيفا اتفاقية وذلك في صفقة قدرتها تقارير بقيمة مليار دولار، لبث جميع المباريات الـ63 للبطولة، التي تضم 32 فريقا، مباشرة على الهواء مجانا بعدة لغات عبر منصة البث الرقمية دازون (DAZN)، والتي ستتيح بيع الحقوق للشبكات المحلية لإذاعتها مجانا.

وقال إنفانتينو، عبر حسابه الشخصي بإنستغرام: "يسعدني أن أعلن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالشراكة مع دازون وفيفا، سيقدم أفضل ما في كرة القدم للأندية مجانا في كل مكان في العالم".

وأضاف: "هذا يعني أن كل مشجع لكرة القدم في جميع أنحاء العالم يمكنه مشاهدة أفضل اللاعبين من أفضل 32 ناديا يتنافسون في كأس العالم للأندية الجديدة، ليكونوا أول أبطال العالم للأندية الرسميين".

وتابع: "كأس العالم للأندية الجديدة هي بطولة شاملة قائمة على الجدارة وستكون قمة كرة القدم العالمية للأندية، وتجذب خيال اللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم".

وختم إنفانتينو، تصريحاته قائلا: "من خلال اتفاقية البث هذه، يمكن لملايين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم الآن مشاهدة بطولة الأندية الأكثر انتشارا على الإطلاق مجانا.. كرة القدم توحد العالم".

إعلان

وتبدأ اتفاقية دازون مع الفيفا بداية من الخميس المقبل بإذاعة مراسم قرعة النسخة الأولى للبطولة.

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة صيف العام المقبل بمشاركة 32 فريقا، من بينهم 5 فرق عربية هي: الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي.