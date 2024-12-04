"راموس الجديد".. ريال مدريد يريد تحصين نجمه الشاب أسينسيو

نجح الشاب راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد في كسب ثقة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجماهير "الميرنغي" مما دفع بإدارة النادي الملكي لتوقيع عقد جديد معه الصيف القادم.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وأسينسيو ناقشا بالفعل مسألة تجديد العقد الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2026، لكن الطرفين سيجلسان للتفاوض على بنود العقد الجديد نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ويدرك ريال مدريد أن تألق أسينسيو (21 عاما) في المباريات الأربع التي لعبها مع الفريق الأول حتى الآن خطف أنظار الأندية الأوروبية خاصة وأن الشرط الجزائي الحالي في عقد اللاعب هو 50 مليون يورو وهو بند "منخفض" وفق الصحيفة.

Le Real Madrid est satisfait de l'impact de Raùl Asencio 👏🤍 Le club est persuadé qu'il va devenir un 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 👑 (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/49LRBSTYNZ — BeFootball (@_BeFootball) December 3, 2024

ورغم ذلك يشعر مسؤولو ريال مدريد بالطمأنينة حيال مستقبل أسينسيو، فاللاعب لا يفكر إلا في إثبات نفسه والتألق بقميص ريال مدريد حسب صحيفة "أس" الإسبانية.

وحظي أسينسيو بإعجاب مدربه أنشيلوتي الذي أكد مؤخرا أن اللاعب سيكون له مكان مع الفريق حتى بعد عودة اللاعبين المصابين.

🚨🚨 Raul Asencio, Quelle tranquillité d’esprit et assurance, il est incroyable ❤️🔥 pic.twitter.com/ftOkDZBlSf — FranceRMCF🇫🇷 (@FranceRMCF1) November 25, 2024

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وقال أنشيلوتي "لقد فاجأني خاصة النضج الذي يتمتع به والهدوء الذي يظهره في التعامل أثناء المباريات، لا تراه قلقا أو خائفا إنه واثق جدا من نفسه، يمكن اعتباره لاعبا في مدريد بكل استحقاق".

وأضاف "عندما يعود الجميع سيتنافس أسينسيو مع زملائه لأنه في المباريات التي لعبها استحق أن يكون أساسيا، لقد أدى واجبه كما يجب".

Raul Asencio vs Liverpool Champions League debut pic.twitter.com/IDulNiOl9y — Omar 🇦🇪 (@RmfcOmar) November 29, 2024

وكان استمرار أسينسيو مع ريال مدريد محل شك في الصيف الماضي خاصة وأنه كان أحد اللاعبين الشباب الذين تلّقوا عروضا من أندية أخرى أبرزها مجموعة السيتي لكرة القدم، حيث كانت الفكرة التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو وإعارته إلى جيرونا.

لكن أسينسيو بقي في ريال مدريد بسبب المطالب المادية العالية للميرنغي بالإضافة إلى تمسك راؤول غونزاليس مدرب الكاستيا بخدماته.

ورغم ذلك بقي اسم أسينسيو على طاولة الأندية الأخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، غير أن تألقه في المباريات الأخيرة دفع إدارة ريال مدريد للتمسك به أكثر.

ويُنظر إلى أسينسيو حاليا على أنه "أفضل سفير" لأكاديمية الشباب في ريال مدريد الذي يعتزم النادي الاستثمار فيها أكثر وتعزيز وجودها في الفريق الأول خاصة في مركز قلب الدفاع، إذ يملك الملكي أسماء أخرى يمكنه الوثوق بها مثل جوان مارتينيز، جاكوبو رامون، ودييغو أغوادو كما تقول "ماركا".

وظهر أسينسيو مع ريال مدريد للمرة الأولى يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مباراة الفريق ضد أوساسونا في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

يومها دفع أنشيلوتي بأسينسيو في الدقيقة 30 إثر تعرض البرازيلي إيدير ميليتاو لإصابة دفعته لمغادرة الملعب، ومن حسن حظ اللاعب أن ريال مدريد فاز بتلك المباراة (4-صفر)، ومنذ ذلك الحين ظهر اللاعب الشاب بالمجمل في 4 مباريات بالليغا ودوري أبطال أوروبا.