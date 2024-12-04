رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

"راموس الجديد".. ريال مدريد يريد تحصين نجمه الشاب أسينسيو

MADRID, SPAIN - JANUARY 13: Raul Asencio of Real Madrid Castilla passes the ball during the Primera RFEF Group 2 match between Real Madrid Castilla and UD Ibiza at Estadio Alfredo Di Stefano on January 13, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
راؤول أسينسيو تألق في المباريات التي شارك فيها مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي (غيتي)
4/12/2024

نجح الشاب راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد في كسب ثقة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجماهير "الميرنغي" مما دفع بإدارة النادي الملكي لتوقيع عقد جديد معه الصيف القادم.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وأسينسيو ناقشا بالفعل مسألة تجديد العقد الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2026، لكن الطرفين سيجلسان للتفاوض على بنود العقد الجديد نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويدرك ريال مدريد أن تألق أسينسيو (21 عاما) في المباريات الأربع التي لعبها مع الفريق الأول حتى الآن خطف أنظار الأندية الأوروبية خاصة وأن الشرط الجزائي الحالي في عقد اللاعب هو 50 مليون يورو وهو بند "منخفض" وفق الصحيفة.

ورغم ذلك يشعر مسؤولو ريال مدريد بالطمأنينة حيال مستقبل أسينسيو، فاللاعب لا يفكر إلا في إثبات نفسه والتألق بقميص ريال مدريد حسب صحيفة "أس" الإسبانية.

وحظي أسينسيو بإعجاب مدربه أنشيلوتي الذي أكد مؤخرا أن اللاعب سيكون له مكان مع الفريق حتى بعد عودة اللاعبين المصابين.

إعلان

وقال أنشيلوتي "لقد فاجأني خاصة النضج الذي يتمتع به والهدوء الذي يظهره في التعامل أثناء المباريات، لا تراه قلقا أو خائفا إنه واثق جدا من نفسه، يمكن اعتباره لاعبا في مدريد بكل استحقاق".

وأضاف "عندما يعود الجميع سيتنافس أسينسيو مع زملائه لأنه في المباريات التي لعبها استحق أن يكون أساسيا، لقد أدى واجبه كما يجب".

وكان استمرار أسينسيو مع ريال مدريد محل شك في الصيف الماضي خاصة وأنه كان أحد اللاعبين الشباب الذين تلّقوا عروضا من أندية أخرى أبرزها مجموعة السيتي لكرة القدم، حيث كانت الفكرة التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو وإعارته إلى جيرونا.

لكن أسينسيو بقي في ريال مدريد بسبب المطالب المادية العالية للميرنغي بالإضافة إلى تمسك راؤول غونزاليس مدرب الكاستيا بخدماته.

ورغم ذلك بقي اسم أسينسيو على طاولة الأندية الأخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، غير أن تألقه في المباريات الأخيرة دفع إدارة ريال مدريد للتمسك به أكثر.

ويُنظر إلى أسينسيو حاليا على أنه "أفضل سفير" لأكاديمية الشباب في ريال مدريد الذي يعتزم النادي الاستثمار فيها أكثر وتعزيز وجودها في الفريق الأول خاصة في مركز قلب الدفاع، إذ يملك الملكي أسماء أخرى يمكنه الوثوق بها مثل جوان مارتينيز، جاكوبو رامون، ودييغو أغوادو كما تقول "ماركا".

وظهر أسينسيو مع ريال مدريد للمرة الأولى يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مباراة الفريق ضد أوساسونا في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

يومها دفع أنشيلوتي بأسينسيو في الدقيقة 30 إثر تعرض البرازيلي إيدير ميليتاو لإصابة دفعته لمغادرة الملعب، ومن حسن حظ اللاعب أن ريال مدريد فاز بتلك المباراة (4-صفر)، ومنذ ذلك الحين ظهر اللاعب الشاب بالمجمل في 4 مباريات بالليغا ودوري أبطال أوروبا.

إعلان
المصدر : الصحافة الإسبانية

إعلان