موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة
ستتعرف الأندية الـ32 المتأهلة على منافسيها في مرحلة المجموعات خلال قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم فيفا 2025 (FIFA 2025) في شكلها الجديد.
وتقام البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة، على مدى 4 أسابيع، لتحل محل الشكل القديم الذي كان يقتصر على مشاركة عدد قليل من الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا.
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ستشهد قرعة دور المجموعات للمسابقة الموسعة والمتجددة تقسيم جميع الفرق إلى 8 مجموعات من 4 فرق، مع تأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب في البطولة.
32/32. The stage is set. ✅ 🏆 #FIFACWC pic.twitter.com/6vnDBlmU5A
— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 1, 2024
متى تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025؟
كانت بطولة كأس العالم للأندية تقام في السابق كل عام، ولكن ذلك سيتغير في العام المقبل حيث ستنظم الآن كل 4 سنوات وتمتد على مدار شهر.
وتنطلق المنافسات في 15 يونيو/حزيران وتستمر حتى 13 يوليو/تموز المقبل، وستشهد مشاركة أندية من جميع الاتحادات القارية الستة في 3 مباريات على الأقل و7 مباريات كحد أقصى.
توقيت قرعة كأس العالم للأندية 2025؟
من المقرر أن تقام القرعة الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي في ميامي بالولايات المتحدة، وتنطلق في الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت غرينتش، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء (19:00) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.
كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية؟
يمكن مشاهدة البث الحي والمباشر للقرعة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية beIN SPORTS NEWS المفتوحة، كما سيتم بث القرعة كاملة مجانا عبر قنوات الفيفا، بما في ذلك الموقع الإلكتروني وخدمة FIFA+، وهي خدمة البث المباشر للفيفا.
كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.
الأندية المتأهلة حسب كل اتحاد:
- الاتحاد الأوروبي : 12 فريقًا
- اتحاد أميركا الجنوبية: 6 فرق
- اتحاد الكونكاكاف: 5 فرق
- الاتحاد الآسيوي: 4 فرق
- الاتحاد الأفريقي: 4 فرق
- أوقيانوسيا: فريق واحد
شروط القرعة
سيتم تطبيق العديد من القيود خلال القرعة، بما في ذلك المبدأ العام الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق واحد من نفس الاتحاد القاري. وينطبق هذا على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي (أوروبا)، الذي سيمثله 12 ناديًا في البطولة. وبالتالي، ستضم 4 مجموعات من المجموعات الثماني ناديين أوروبيين.
تصنيف الفرق المتأهلة
- المستوى الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامنغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومينينسي (البرازيل).
- المستوى الثاني: تشلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، ريد بول سالزبورغ (النمسا).
- المستوى الثالث: الهلال (السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوغو (البرازيل).
- المستوى الرابع: أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة).
ملاعب كأس العالم للأندية 2025
- مرسيدس-بنز: أتلانتا (جورجيا)
- تي كيو أل: سينسيناتي (أوهايو)
- بنك أوف أميركا: شارلوت (نورث كارولينا)
- روز بول: باسادينا (كاليفورنيا)
- هارد روك: ميامي (فلوريدا)
- غيوديس بارك: ناشفيل (تينيسي)
- ميتلايف: إيست روثرفورد (نيو جيرزي)
- كامبينغ وورلد: أورلاندو (فلوريدا)
- إنتر أند كو: أورلاندو (فلوريدا)
- لينكولن فايننشال: فيلادلفيا (بنسيلفانيا)
- لومين: سياتل (واشنطن)
- أودي: واشنطن