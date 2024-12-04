موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

متى تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025؟

وتنطلق المنافسات في 15 يونيو/حزيران وتستمر حتى 13 يوليو/تموز المقبل، وستشهد مشاركة أندية من جميع الاتحادات القارية الستة في 3 مباريات على الأقل و7 مباريات كحد أقصى.

توقيت قرعة كأس العالم للأندية 2025؟

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كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية؟

يمكن مشاهدة البث الحي والمباشر للقرعة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية beIN SPORTS NEWS المفتوحة، كما سيتم بث القرعة كاملة مجانا عبر قنوات الفيفا، بما في ذلك الموقع الإلكتروني وخدمة FIFA+، وهي خدمة البث المباشر للفيفا.

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

الأندية المتأهلة حسب كل اتحاد:

الاتحاد الأوروبي : 12 فريقًا

اتحاد أميركا الجنوبية: 6 فرق

اتحاد الكونكاكاف: 5 فرق

الاتحاد الآسيوي: 4 فرق

الاتحاد الأفريقي: 4 فرق

أوقيانوسيا: فريق واحد

شروط القرعة

سيتم تطبيق العديد من القيود خلال القرعة، بما في ذلك المبدأ العام الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق واحد من نفس الاتحاد القاري. وينطبق هذا على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي (أوروبا)، الذي سيمثله 12 ناديًا في البطولة. وبالتالي، ستضم 4 مجموعات من المجموعات الثماني ناديين أوروبيين.

تصنيف الفرق المتأهلة

المستوى الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامنغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومينينسي (البرازيل).

المستوى الثاني: تشلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، ريد بول سالزبورغ (النمسا).

المستوى الثالث: الهلال (السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوغو (البرازيل).

المستوى الرابع: أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة).

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ملاعب كأس العالم للأندية 2025