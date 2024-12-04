شاهد.. حكم ينسى طرد لاعب تلقى إنذارين

لجأ فريق إسباني في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم إلى حيلة ماكرة خدع من خلالها حكم مباراته ضد أحد المنافسين، من أجل تفادي أن يلعب منقوصا بعد إنذار أحد لاعبيه مرتين.

وتلقى ناتشو مايو لاعب ديبورتيفو مانشيغو سيوداد بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني من مباراة الفريق ضد طليطلة، لكن الحكم أوسوريو ميرا نسى رفع البطاقة الحمراء وهو أمر استثمره اللاعب وبقى على أرض الملعب بعد استئناف اللعب.

Surrealista lo del Manchego-Toledo 💀 🟨 El árbitro sacó la 2ª amarilla a Nacho Mayo.

⁉️ El jugador se quedó 2 minutos más en el campo hasta ser sustituido.

🟥 El colegiado fue al banquillo a expulsarlo y el jugador que había entrado se tuvo que ir. pic.twitter.com/bxbecOBvKd — BeSoccer (@besoccer_ES) December 1, 2024

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن فريق مانشيغو سيوداد انتبه إلى أن الحكم لم يطرد اللاعب، وبعد دقيقتين من ذلك قرّر المدرب دانيال خيمينيز إجراء تبديل سريع في محاولة منه للاستفادة من الخطأ الفادح، فأخرج مايو ودفع بزميله ماركوس ريوس بدلا عنه.

واعتقد مسؤولو فريق مانشيغو سيوداد أن خطتهم قد نجحت بعد أن جلس مايو على مقاعد البدلاء ودخل زميله ريوس بدلا منه، لكن عندما أراد الحكم توثيق التبديل (خروج اللاعب رقم 2 ودخول اللاعب رقم 22 بدلا منه) انتبه على الفور لما حدث.

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وانتبه الحكم إلى أنه سجّل إنذارين لمايو ولم يطرده، فاتجه مباشرة إلى مقاعد البدلاء ورفع البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ثم ألغى التبديل، كل ذلك بعد دقيقتين من إجراء التبديل.

وسخر الحساب الرسمي لطليطلة على منصة "إكس" من الحكم إذ كتب "في الدقيقة 65 طُرد ناتشو مايو بعد دقائق من حصوله على الإنذار الثاني وبعد استبداله لاحقا، هل رأيتم شيئا مماثلا؟".

65’ | 1-0 | 🟥 Expulsado Nacho Mayo minutos después de la segunda amarilla y tras ser sustituido posteriormente. ¿Habíais visto algo parecido?#ManchegoToledo — C.D. Toledo 🦅💚⚪️ (@CD_Toledo) November 30, 2024

يُذكر أن مايو كان قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

ويشعر مسؤولو طليطلة بالغضب إزاء الحكم وفي الوقت نفسه تساءلت الشبكة الإسبانية إذا ما كان الفريق سيطعن بالمباراة ويطالب بإعادتها خاصة وأنه خسر بنتيجة (0-1).