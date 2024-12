بايرن ميونخ يجهز عقدا "خياليا" لنجمه جمال موسيالا

أصبح جمال موسيالا بعمر 21 عاما فقط، أكثر من مجرد لاعب أساسي في بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لذلك يبذل ماكس إيبرل، المدير الرياضي في النادي البافاري، قصارى جهده لتأمين مستقبل الموهبة.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية، يتجه بايرن ميونخ للإبقاء على نجمه موسيالا لسنوات إضافية مقبلة، مشيرة إلى أن صفقة تجديد العقد قد تصل إلى 100 مليون يورو لمدة 4 سنوات و125 مليونا لمدة 5 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب والنادي أعربا بالفعل عن رغبتهما في الاستمرار معًا بعد عام 2026، وهو تاريخ انتهاء العقد الحالي للدولي الألماني.

