بايرن ميونخ يجهز عقدا "خياليا" لنجمه جمال موسيالا

أصبح جمال موسيالا بعمر 21 عاما فقط، أكثر من مجرد لاعب أساسي في بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لذلك يبذل ماكس إيبرل، المدير الرياضي في النادي البافاري، قصارى جهده لتأمين مستقبل الموهبة.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية، يتجه بايرن ميونخ للإبقاء على نجمه موسيالا لسنوات إضافية مقبلة، مشيرة إلى أن صفقة تجديد العقد قد تصل إلى 100 مليون يورو لمدة 4 سنوات و125 مليونا لمدة 5 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب والنادي أعربا بالفعل عن رغبتهما في الاستمرار معًا بعد عام 2026، وهو تاريخ انتهاء العقد الحالي للدولي الألماني.

⤵️✅ 4 years = €100m package or 5 years = €125m package … New #Musiala contract will be signed soon ✔️⏳ https://t.co/X3PlGONMgW — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 3, 2024

وفي حال تمت الصفقة، سيصبح موسيالا رسميا أكبر عقد في تاريخ بايرن وسيضعه إلى جانب كبار اللاعبين الذي لعبوا في الفريق مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي والإنجليزي هاري كين، اللذين يبلغ الحد الأقصى لهما 20 مليون يورو سنويًّا.

من جانب آخر، لا يتوقع أوليفير كان حارس المرمى والرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، أن تتم الأمور بسرعة وسهولة في مسألة تجديد عقد موسيالا.

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وقال "كان"، في تصريحات لـ"بيلد"،"المفاوضات ستكون أمرا مثيرا للاهتمام بالطبع".

وارتبط موسيالا بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي الموسم الحالي، لعب موسيالا مع بايرن ميونخ 18 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 4 أخرى.