المغربي حكيمي.. أفضل لاعب في سان جيرمان هذا الموسم

وصل الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى ذروة تطوره الفني، وبات يحظى بمكانة مميزة بين زملائه في باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم وجود عديد من النجوم البارزين في صفوف الفريق.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن حكيمي أصبح واحدا من أهم نجوم سان جيرمان في غضون 3 مواسم فقط، وازدادت أهميته داخل فريق "بي إس جي" بعد رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف الماضي، لدرجة أن زملاءه اختاروه ليكون القائد الثاني.

وأضافت أن "حكيمي تحوّل من مجرد ظهير أيمن إلى لاعب شامل، لا سيما مع وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي كان حاسما في رفع مستوى اللاعب بشكل واضح".

وقبل وصول إنريكي كان حكيمي ظهيرا لا يؤدي بشكل جيد في نظام مكوّن من 4 لاعبين في خط الدفاع، ولطالما ترك وراءه ثغرات دفاعية بالجملة، لكن بعد تولي إنريكي تدريب باريس أصبح أداء اللاعب استثنائيا دفاعيا، أما هجوميا فقد ساعد فريقه أيضا على تسجيل الأهداف كما فعل في مباراة التعادل 1-1 أمام نانت بالدوري الفرنسي.

هدف باريس سان جيرمان الوحيد سجله أشرف حكيمي في شباك نانت#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_نانت pic.twitter.com/DAoJAnYenu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2024

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وذهب حكيمي إلى أبعد من ذلك، إذ بات إنريكي يعتمد عليه في عديد من المراكز كما أن أرقامه التالي ذكرها ترشحه ليكون من أفضل لاعبي الظهير الأيمن في العالم:

تم ترشيحه ليكون ضمن أفضل 5 لاعبين أفارقة عام 2024.

يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر من سدد على المرمى في دوري أبطال أوروبا (17 هدفا).

في المركز الثالث من حيث التمريرات التي تسبق التسديد على المرمى (130 هدفا).

ثاني مدافع يخلق أكبر عدد من الفرص في الدوريات الخمس الكبرى.

وبعد مباراة باريس ونانت، أجاب إنريكي عن سؤال حول إمكانية تغيير مركز النجم المغربي، فقال "حكيمي يلعب في مركز الظهير الأيمن فقط عندما تكون الكرة في حوزة دوناروما (حارس المرمى)".

الأفضل دائمًا 🔝 رغم التعادل أمام نانت.. أشرف حكيمي يحصد جائزة رجل المباراة 🇲🇦👏#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/haSu0zolVw — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) November 30, 2024

وأضاف "ما دون ذلك فهو يلعب كمهاجم وجناح هجومي، ولن يكون بإمكاني الاعتماد عليه في الأمام أكثر من ذلك، وإلا سيكون بجوار الألتراس في المدرجات".

سان جيرمان يقترب من تجديد عقد حكيمي

في سبتمبر/أيلول الماضي، كثّف باريس سان جيرمان المفاوضات لتمديد عقد حكيمي الذي ينتهي صيف 2026، وهو ما نجحت فيه الإدارة الباريسية بالفعل، إذ وافق النجم المغربي على العقد الجديد الذي يبقيه حتى عام 2029، حسب صحيفة ليكيب الفرنسية، على أن يتم الإعلان الرسمي لاحقا.

وأكدت إدارة باريس برئاسة ناصر الخليفي أن المشروع الجديد للـ"بي إس جي" يركّز على الجماعية وعلى الشباب وليس النجوم، في حين ترى "آس" أن هذه الأمور تتجسد في شخصية حكيمي.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي يشعر بالسعادة مع باريس الذي يعوّل عليه كثيرا في تحسين مسار الفريق، خاصة على الصعيد الأوروبي، حيث يأتي الفريق في المركز الـ25 في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 4 نقاط فقط من 5 مباريات، في وقت يحكم فيه قبضته على صدارة الدوري الفرنسي بفارق 7 نقاط عن مارسيليا الثاني.

يُذكر أن حكيمي انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2021، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، ومنذ ذلك الوقت لعب 136 مباراة بجميع البطولات وسجل 17 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ6 ألقاب، أبرزها الدوري الفرنسي في 3 مناسبات.