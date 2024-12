بعد سام مرسي.. مزراوي يرفض دعم "الشواذ" ومان يونايتد يسانده

طلب مانشستر يونايتد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي من لاعبيه عدم ارتداء قمصان خاصة لدعم الشواذ قبل إحدى المباريات احتراما للدولي المغربي نصير مزراوي، وفق تقرير بريطاني.

وأكد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن مزراوي رفض ارتداء قميص الإحماء قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون الأحد الماضي ضمن الجولة الـ13 من البريميرليغ باعتباره قميصا داعما للشواذ.

وأفصح مزراوي (27 عاما) لزملائه في الفريق عن نيته عدم ارتداء القميص المذكور بسبب التزامه بتعاليم الإسلام، وعلى إثر ذلك أبلغت إدارة مانشستر يونايتد جميع اللاعبين بعدم ارتداء القميص حتى لا يتعرض النجم المغربي لانتقادات "علنية حادة".

وأشار الموقع البريطاني أن القرار اتُّخذ قبل ساعات قليلة فقط من انطلاق المباراة ضد "التوفيز" والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United players ABANDONED the club’s plans to wear an Adidas jacket in support of LGBTQ+ on Sunday against Everton after Noussair Mazraoui REFUSED to join the initiative. 🏳️‍🌈❌

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية موقف مانشستر يونايتد من الأمر وأهم ما جاء فيه "يحق للاعبين أن يعبّروا عن آرائهم الفردية خاصة فيما يتعلق بأفكارهم وإيمانهم، والتي قد تختلف أحيانا عن الموقف الرسمي للنادي".

وسبق لمزراوي أن دعم أحد زملائه في منتخب المغرب بسبب موقف رافض للمشاركة في حملة لدعم الشواذ في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.

وقتها رفض اللاعب المغربي زكريا أبو خلال المشاركة في مباراة فريقه تولوز ضد نانت ضمن الجولة الـ35 من "الليغ 1" المخصصة لدعم الشواذ ثم خرج بتغريدة عبر حسابه على "إكس" يشرح فيها موقفه، لينال ذلك إعجاب مزراوي الذي كتب له "بارك الله فيك يا أخي".

🔴 | Bayern fans held up a banner reading "All colors are beautiful. In Toulouse, Munich and everywhere. Respect Mazraoui’s values!"

This comes after Noussair Mazraoui supported his friend Zakaria Aboukhlal, who refused to wear support the LGBTQ+ movement. 🏳️‍🌈❌

🗞 – @bild pic.twitter.com/iM56fCAE9q

— Moroccan Players 🇬🇧🇺🇸🇲🇦 (@JMA_EN) May 21, 2023