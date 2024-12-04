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بعد سام مرسي.. مزراوي يرفض دعم "الشواذ" ومان يونايتد يسانده

Soccer Football - Europa League - FC Porto v Manchester United - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - October 3, 2024 Manchester United's Bruno Fernandes with Noussair Mazraoui during the warm up before the match REUTERS/Pedro Nunes
المغربي نصير مزراوي (يمين) برفقة زميله البرتغالي برونو فيرنانديز في تدريبات مانشستر يونايتد (رويترز)
4/12/2024

طلب مانشستر يونايتد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي من لاعبيه عدم ارتداء قمصان خاصة لدعم الشواذ قبل إحدى المباريات احتراما للدولي المغربي نصير مزراوي، وفق تقرير بريطاني.

وأكد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن مزراوي رفض ارتداء قميص الإحماء قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون الأحد الماضي ضمن الجولة الـ13 من البريميرليغ باعتباره قميصا داعما للشواذ.

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وأفصح مزراوي (27 عاما) لزملائه في الفريق عن نيته عدم ارتداء القميص المذكور بسبب التزامه بتعاليم الإسلام، وعلى إثر ذلك أبلغت إدارة مانشستر يونايتد جميع اللاعبين بعدم ارتداء القميص حتى لا يتعرض النجم المغربي لانتقادات "علنية حادة".

وأشار الموقع البريطاني أن القرار اتُّخذ قبل ساعات قليلة فقط من انطلاق المباراة ضد "التوفيز" والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0.

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وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية موقف مانشستر يونايتد من الأمر وأهم ما جاء فيه "يحق للاعبين أن يعبّروا عن آرائهم الفردية خاصة فيما يتعلق بأفكارهم وإيمانهم، والتي قد تختلف أحيانا عن الموقف الرسمي للنادي".

وسبق لمزراوي أن دعم أحد زملائه في منتخب المغرب بسبب موقف رافض للمشاركة في حملة لدعم الشواذ في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.

وقتها رفض اللاعب المغربي زكريا أبو خلال المشاركة في مباراة فريقه تولوز ضد نانت ضمن الجولة الـ35 من "الليغ 1" المخصصة لدعم الشواذ ثم خرج بتغريدة عبر حسابه على "إكس" يشرح فيها موقفه، لينال ذلك إعجاب مزراوي الذي كتب له "بارك الله فيك يا أخي".

وفي السياق ذاته، رفض المصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون ارتداء شارة "الشواذ" خلال مباراة فريقه ضد نوتنغهام فورست يوم السبت الماضي في الجولة ذاتها، وهو موقف احترمه ناديه.

وقال إيبسويتش تاون في بيان "نحترم قرار قائدنا سام مرسي، الذي اختار عدم ارتداء شارة كابتن قوس قزح بسبب معتقداته الدينية، وسوف نستمر في تنمية بيئة يحظى فيها الجميع بالتقدير والاحترام، سواء داخل الملعب أو خارجه".

يُذكر أن نصير مزراوي انضم إلى مانشستر يونايتد في أغسطس/آب الماضي قادما من بايرن ميونخ الألماني في صفقة بلغت 15 مليون يورو، ويمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2028 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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وظهر الدولي المغربي مع الفريق الإنجليزي في 20 مباراة بجميع البطولات بواقع 1476 دقيقة قدم خلالها تمريرتين حاسمتين، ونال إعجاب مشجعي الفريق بسبب أدائه الدفاعي المميز.

المصدر : الصحافة البريطانية

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