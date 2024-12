رونالدو يفتح باب الرحيل عن النصر السعودي

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الشكوك حول مستقبله مع "العالمي" وفتح الباب أمام إمكانية الرحيل عن الفريق في الصيف القادم.

وينتهي العقد الحالي الذي يربط رونالدو (39 عاما) مع النصر نهاية الموسم الجاري، مما يعني أن بإمكان "الدون" بدء مفاوضات في يناير/كانون الثاني المقبل مع أي فريق يريد الانتقال إليه في صيف 2025 دون الرجوع إلى إدارة الفريق السعودي.

🚨 Cristiano Ronaldo has refused to rule out leaving Al-Nassr this summer, with the 39-year-old free to negotiate with other clubs from 1 January. (Source: @MARCA) pic.twitter.com/OqQjFR5zPi — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 31, 2024

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أبرز مشاهير كرة القدم الذين غيبهم الموت في 2024 list 2 of 2 فريق بارباسترو قبل مواجهة برشلونة.. القمصان قبل الانتصار end of list

وخلال مقابلة صحفية أجاب رونالدو عن سؤال يتعلق بمستقبله فقال "لا تعرف أبدا ما يمكن أي يحدث في المستقبل".

وفسّرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات رونالدو بأنها اعتراف بأنه منفتح على العروض التي من الممكن أن تصله في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن رونالدو صرّح في عام 2023 بأن مسيرته الاحترافية في أوروبا قد انتهت، مما يعني أن مستقبله قد يبقى في السعودية.

LATEST ❗ Cristiano Ronaldo is reportedly open to the possibility of leaving Saudi Pro League side Al Nassr, with his contract set to expire in the coming months. MORE: https://t.co/gkWYjNfvWc pic.twitter.com/vWhMnNTkGV — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) December 31, 2024

إعلان

وفي الوقت نفسه أبدى النجم البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات رغبته في ترك إرث في الشرق الأوسط والمساعدة في تطوير كرة القدم في المنطقة.

في المقابل، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رونالدو لا ينوي الرحيل عن السعودية ويصّر على مساعدة النصر على الفوز بلقب الدوري، لكنه إذا تلّقى عرضا مناسبا فسيكون منفتحا على ذلك والأهم أنه لا يفكر حاليا في الاعتزال بل مواصلة اللعب وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية وعلى رأسها الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية.

💥 Cristiano Ronaldo'nun bu yaz Al Nassr'dan ayrılma ihtimali yüksek. (Bruno Andrade) pic.twitter.com/TdIl7qyHhI — Nexus Sports (@nexustransfer) December 30, 2024

ولم يتلق رونالدو أي عروض من الأندية الأوروبية الكبيرة بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وعليه اختار التوقيع للنصر وفق "ميرور".

ولن يكون هناك فريق آخر في الشرق الأوسط قادرا على تحمّل راتب رونالدو باستثناء أندية الدوري السعودي، علما بأنه أثيرت شائعات قبل أشهر بإمكانية انتقال "الدون" إلى الهلال.

وأُشيع مؤخرا بأن فنربخشة التركي مهتم بضم رونالدو وهي معلومات وصفها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي "بالسخيفة" وعلق عليها بالكثير من السخرية حيث قال "قد يأتي رونالدو لتناول الغداء في أحد الأيام، لأن إسطنبول تقع في منتصف الطريق تقريبا بين السعودية والبرتغال".

وأضاف "قد يستقل رونالدو طائرته الخاصة ويأتي لزيارة صديقه القديم جوزيه مورينيو"، علما بأن الرجلين عملا سويا في ريال مدريد لمدة 3 مواسم.

وسيحتفل رونالدو في فبراير/شباط 2025 بعامه الـ40، وقد ألمح إلى خططه بعد الاعتزال بالقول "لن أكون مدربا أبدا ولا رئيسا لأي ناد، ربما مالكا للنادي".

Cristiano Ronaldo stats in two years at Al-Nassr are insane 🤩🐐 pic.twitter.com/TBSA76snys — OneFootball (@OneFootball) December 30, 2024

إعلان

ومنذ وصوله إلى النصر في شتاء عام 2023 لعب رونالدو مع "العالمي" 83 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 74 هدفا وقدّم لزملائه 18 تمريرة حاسمة، لكنه لم يساعد الفريق على التتويج بأي لقب حتى الآن باستثناء البطولة العربية لأندية الأبطال (صيف 2023) وهي غير معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".