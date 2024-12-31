فريق بارباسترو قبل مواجهة برشلونة.. القمصان قبل الانتصار

نشر نادي بارباسترو المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإسباني قائمة اختيارات لاعبيه لأسماء نجوم برشلونة الذين ينوون طلب قمصانهم عقب مباراة الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا مطلع العام الجديد 2025.

ويتطلع لاعبو فريق بارباسترو المغمور لاستثمار مباراتهم التاريخية ضد برشلونة لطلب هدية خاصة هي قمصان نجومهم المفضلين في النادي الكتالوني خاصة الشاب لامين جمال.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ميلان يعلن إقالة مدربه البرتغالي فونسيكا list 2 of 2 أرنولد قاب قوسين من الانتقال إلى ريال مدريد end of list

وينتظر بارباسترو ليلة استثنائية عندما يستقبل الفريق المتواضع على أرضه ضيفه برشلونة يوم السبت المقبل 4 يناير/كانون الثاني 2025 في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

𝐇𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎 ⚽ UD Barbastro – Barça

🏆 1/16 de final de Copa

📅 Sábado, 4 de enero de 2025

⏰ 19 horas#CopaBarça pic.twitter.com/j4yvShJg42 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 10, 2024

وبهذه المناسبة كتب بارباسترو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "نود أن نطلب بعض القمصان للاعبينا، من فضلكم لا تنسوا لامين جمال حتى لو لم يأت ومن هنا نتمنى له الشفاء العاجل".

ومن القائمة التي نشرها بارباسترو يتضح أن لامين جمال ورغم صغر سنه وتأكد غيابه عن المباراة كان الأكثر شعبية من بين زملائه في برشلونة لدى الفريق المحلي، إذ طلب 7 لاعبين قميص الشاب البالغ من العمر 17 عاما.

✉️📭 𝘘𝘶𝘦𝘳𝘪𝘥𝘰𝘴 𝘙𝘦𝘺𝘦𝘴 𝘔𝘢𝘨𝘰𝘴… Nos gustaría pediros unas camisetas para nuestros jugadores 😊 Por favor, no os olvidéis las de Lamine, aunque no venga. Ya veis que son muchas las peticiones 🙏🏻 Desde aquí le deseamos una pronta recuperación ❤️‍🩹#AupaUnión❤️🤍 pic.twitter.com/tKMXlAnLoG — U.D. Barbastro (@UD_Barbastro) December 28, 2024

إعلان

ويرى موقع (eldesmarque) أن هذا الطلب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على قيمة وموهبة جمال الذي خطف الأنظار في إسبانيا وأوروبا والعالم في وقت قصير.

وسيغيب لامين جمال عن هذه المباراة لعدم تعافيه من إصابة في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن تعرّض لها خلال مواجهة ليغانيس يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري والمفترض أن تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع وفق بيان رسمي صادر عن النادي الكتالوني.

وبالإضافة إلى قميص لامين جمال طلب بعض لاعبي بارباسترو قمصان نجوم البارسا الآخرين مثل بيدري (لاعبين اثنين) ورافينيا دياز (لاعبين اثنين) وكذلك أنسو فاتي وغافي وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ وأليخاندرو بالدي وكذلك حارس المرمى المُصاب مارك أندري تير شتيغن وداني أولمو وجول كوندي وإينييغو مارتينيز وباو كوبارسي.

وتُعد مباراة السبت المقبل هي الثانية تاريخيا بين الفريقين إذ سبق لبرشلونة وأن لعب ضد بارباسترو في نفس المرحلة بالموسم الماضي وحقق الفريق الكتالوني فوزا صعبا بنتيجة 3-2، سجل للبلوغرنا ليفاندوفسكي ورافينيا وفيرمين لوبيز بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض أدريا دي ميسا ومارك برات.

ووصل بارباسترو إلى دور الـ32 بعدما فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه إسبانيول في الدور السابق بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.