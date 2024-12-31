الهلال السوداني.. مسيرة استثنائية تحدت كل العقبات في دوري أبطال أفريقيا

خطّ الهلال السوداني مسيرة لافتة بدوري أبطال أفريقيا بعدما حقق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات، رغم الأوضاع الصعبة في السودان التي أجبرت الأندية السودانية المشاركة في المسابقة على خوض مبارياتها خارج البلاد.

وألقت الحرب في السودان بظلالها الكئيبة على المشهد الكروي في البلاد، إذ توقف نشاط الدوري منتصف موسم 2022-2023، ووجد الهلال والمريخ -أكبر الأندية في السودان- أنفسهما أمام ضرورة الحفاظ على جاهزيتهما، وذلك بالمشاركة في الدوري الموريتاني لتفادي توقف النشاط والإعداد لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخلال النسخة الحالية من دوري الأبطال، استطاع نادي الهلال أن يجتاز كل العقبات أمامه ويتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيقه 3 انتصارات في مبارياته الثلاث الأولى.

مسيرة استثنائية

وقبل التأهل لدور المجموعات، في إنجاز وصفه الكثيرون بأنه "شبه معجزة"، خاض الهلال الدورين التمهيديين الأول والثاني بنجاح، عندما أقصى من طريقه أهلي بنغازي الليبي في الدور الأول وفاز عليه 2-1، ثم تعادل 1-1 قبل أن يواصل رحلته المثالية في تحدي الصعوبات، ويزيح سان بيدرو العاجي بنتيجة 2-1 و2-2 ليصل دور المجموعات.

ولم يكن مشجعو الهلال يتوقعون أن يواصل فريقهم طيّ المراحل في المسابقة القارية باعتبار توقف نشاط الدوري المحلي منذ عامين واستضافة الفريق لمنافسيه في ملاعب ليبيا أو موريتانيا أو المغرب، لكن ذلك لم يزد الفريق الأزرق سوى عزيمة وإصرار على المضي قدما في البطولة.

وفاز الهلال على يانغ أفريكانز التنزاني 2ـ0 في الجولة الأولى من دور المجموعات، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على مازمبي الكونغولي في مباراة أقيمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

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وواصل رفاق المهاجم عبد الرحمان الغربال مشوارهم المذهل بانتصار ثالث على التوالي على حساب مولودية الجزائر في ملعب 5 يوليو بالجزائر، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الهلال في المسابقة القارية.

وإجمالا، خاض الهلال حتى الآن 7 مباريات في مشواره بدوري أبطال إفريقيا، حقق فيها 5 انتصارات وتعادلين، وهو ما اعتبره كثيرون مشوارا استثنائيا لم يسبق لأي فريق تحقيقه.

ويرى مهاجم الهلال، طيب بن زيتون، أن عزيمة اللاعبين كانت فارقة في تحقيق فريقه تلك النتائج رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في التنقل من بلد لآخر لخوض معسكراتهم الإعدادية وإجراء مبارياتهم.

وقال بن زيتون -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إن "النتائج التي حققناها سواء في الأدوار التمهيدية أو في المجموعات تعتبر إنجازا يحسب للاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي، لم يكن من السهل أن نخوض ذلك المشوار المليء بالتحدي ونحقق 3 انتصارات متتالية في ضوء الظروف الصعبة التي تعيشها كرة القدم في السودان".

وتابع المهاجم التونسي -الذي انضم للهلال في يوليو/تموز الماضي- أن "بصمة المدرب فلوران إيبانغي كانت واضحة في الوصول إلى تلك النتائج المتميزة، فهو يعرف جيدا كرة القدم الأفريقية من خلال تجاربه السابقة سواء مع الأندية أو المنتخبات".

وشدد بن زيتون على أن "الوصول لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الهدف الأقرب للهلال في الوقت الحالي، لكن بعد ذلك ستكون أهدافنا أكبر، وهي الوصول إلى آخر المراحل في المسابقة والخروج بنتائج مشرفة".

ويملك الهلال السوداني فرصة كبيرة ليكون أول المتأهلين لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال إفريقيا، إذ يحتاج إلى الفوز في مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى أمام مولودية الجزائر للعبور رسميا لدور الثمانية.

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المراهنة على الدوري الموريتاني

من جهته، قال نجم الهلال السوداني السابق والمدرب الحالي محمود السادة إن ما حققه الفريق حتى الآن يمكن تصنيفه ضمن "الإنجازات الاستثنائية" التي لم يسبق للنادي أن حققها على امتداد تاريخه.

وقال محمود السادة للجزيرة نت "هذا التطور الذي بدا على نتائج الهلال خلال موسم 2024-2025 يعود بالأساس إلى توخي الاستقرار الإداري والفني من قبل مجلس الإدارة الذي منح المدرب الكونغولي فلوران إيبانغي الثقة كاملة وعدم الضغط عليه، فضلا عن توفير ممهدات النجاح بإقامة معسكرات خارجية ومباريات ودية لتعويض توقف النشاط الكروي في البلاد وذلك قبل مشاركة الهلال في الدوري الموريتاني".

وأضاف السادة أن "توقف الدوري في السودان بسبب الحرب كان حافزا للهلال لتقديم موسم استثنائي، الفريق يحقق نتائج لم يسجلها حتى في المواسم السابقة عندما كانت الأوضاع في البلاد مستقرة".

ويعتبر المتحدث أنه "يحسب لإدارة الهلال نجاحها في التعاقد مع لاعبين أجانب بمستويات كروية لافتة، خصوصا في منطقة خط الوسط والهجوم على غرار غيسوما فوفانا، والحفاظ على ركائز الفريق أمثال الهداف الدولي عبد الرحمان الغربال وياسر المزمل وصلاح الدين الحسن وغيرهم".

ويضيف: "في الأعوام السابقة كان الهلال يخضع لنسق مرهق في التنقل داخل السودان لخوض مبارياته، ولكن الأمر تغير خلال الموسم الحالي باعتبار أن الفريق موجود في معسكر دائم في موريتانيا ويتنقل خلال مبارياته بدوري الأبطال وهو عامل وفّر على الفريق كثيرا من الجهد والمال".

وعلى غرار مسيرته الاستثنائية في دوري الأبطال، قدم الهلال في مشاركته في الدوري الموريتاني نتائج لافتة إذ يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة إذ فاز في 6 مباريات وتعادل في اثنتين.